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    • Широков ответил, может ли «багаж Абаскаля» стать золотым для «Спартака»

    Широков ответил, может ли «багаж Абаскаля» стать золотым для «Спартака»

    Роман Широков отреагировал на резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    – Насколько верны слова Абаскаля или он приписывает себе то, чего нет на самом деле?

    – При нем же 90% нынешнего состава пришло. Наверное, его слова имеют место. Багаж с Аленичевым был. Почему багажа Абаскаля не может быть?

    – Багаж Гильермо может оказаться золотым?

    Почему нет? Багаж качественный, конечно, претендует на первое место.

    – Вы поиграли много где, были капитаном во многих клубах. Насколько правильно говорить о том, что существует какой‑то багаж в наследство новому тренеру?

    – Он всегда есть. Предыдущий тренерский штаб обязательно что‑то после себя оставляет, поэтому, конечно, багаж есть. Вопрос только в том, что это за багаж и как правильно им воспользуются.

    Вряд ли у такой команды, как «Спартак», может быть плохой багаж. Может быть, носильщик до этого был не очень. По тому, что сейчас происходит, багаж-то качественный.

    – Под багажом правильно ли понимать именно футболистов, а не что‑то другое?

    – Это и футболисты, качество подготовки. Просто кто‑то может добавить к этому всему что‑то свое и выйти на новый уровень.

    – Как вы относитесь к тем, кто критикует Абаскаля?

    – Всех критикуют рано или поздно. Даже Гвардиолу сейчас критикуют. Это нормальная ситуация.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:19
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    NewLife
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    "Ну и пусть будет нелегким мой путь Тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок груз Но мой плот, свитый из песен и слов Всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох!" Подражание Ю.Лозе, исполняется дуэтом Абаскалем и Широковым)))
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