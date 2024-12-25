Широков ответил, может ли «багаж Абаскаля» стать золотым для «Спартака»

Роман Широков отреагировал на резонансное высказывание экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
- Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
- Абаскаля уволили в апреле.
- Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.
– Насколько верны слова Абаскаля или он приписывает себе то, чего нет на самом деле?
– При нем же 90% нынешнего состава пришло. Наверное, его слова имеют место. Багаж с Аленичевым был. Почему багажа Абаскаля не может быть?
– Багаж Гильермо может оказаться золотым?
– Почему нет? Багаж качественный, конечно, претендует на первое место.
– Вы поиграли много где, были капитаном во многих клубах. Насколько правильно говорить о том, что существует какой‑то багаж в наследство новому тренеру?
– Он всегда есть. Предыдущий тренерский штаб обязательно что‑то после себя оставляет, поэтому, конечно, багаж есть. Вопрос только в том, что это за багаж и как правильно им воспользуются.
Вряд ли у такой команды, как «Спартак», может быть плохой багаж. Может быть, носильщик до этого был не очень. По тому, что сейчас происходит, багаж-то качественный.
– Под багажом правильно ли понимать именно футболистов, а не что‑то другое?
– Это и футболисты, качество подготовки. Просто кто‑то может добавить к этому всему что‑то свое и выйти на новый уровень.
– Как вы относитесь к тем, кто критикует Абаскаля?
– Всех критикуют рано или поздно. Даже Гвардиолу сейчас критикуют. Это нормальная ситуация.