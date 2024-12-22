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    Широков высказался о низкой результативности Соболева

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался об игре Александра Соболева. У форварда петербургской команды ни одного результативного действия в 12 матчах РПЛ.

    «Может быть, Соболев пока не адаптировался...Возможно, все расстрелял в «Спартаке». Вдруг придет момент, когда сделают ставку исключительно на него: он забьет 1-2, и все пойдет.

    Наверное, у «Зенита» переизбыток центральных нападающих. От кого нужно избавляться? Может быть, на кого-то есть предложение... Но так понимаю, что оно может быть только на Кассьерру. Соболев и Гонду только пришли. Соответственно, если есть предложение, то Кассьерру можно отдать», – сказал Широков.

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    Источник: Sport24

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