Широков высказался о низкой результативности Соболева

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался об игре Александра Соболева. У форварда петербургской команды ни одного результативного действия в 12 матчах РПЛ.

«Может быть, Соболев пока не адаптировался...Возможно, все расстрелял в «Спартаке». Вдруг придет момент, когда сделают ставку исключительно на него: он забьет 1-2, и все пойдет.

Наверное, у «Зенита» переизбыток центральных нападающих. От кого нужно избавляться? Может быть, на кого-то есть предложение... Но так понимаю, что оно может быть только на Кассьерру. Соболев и Гонду только пришли. Соответственно, если есть предложение, то Кассьерру можно отдать», – сказал Широков.