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    • Широков негативно отреагировал на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

    Широков негативно отреагировал на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

    Генеральный директор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков оценил получение паспорта РФ защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

    – Как отнеслись к тому, что Дугласу Сантосу дали русский паспорт?

    – Негативно. Он знает русский язык вообще? Он не останется в России. Ни одного не знаю, кто остался у нас – кроме Гильерме и вернувшегося работать Ари. Где наш доблестный россиянин Марио [Фернандес]? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем.

    • 30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Российское гражданство было ему предоставлено в октябре.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    erybov1965
    1735540033
    Полностью согласен,но только обманываем не мы,а есть конкретно руководство команды,которое имеет большие деньги и цели у них есть.И вот они готовы идти к цели любыми путями,даже обманным.
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    Cleaner
    1735545757
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, никому твое мнение не интересно. ИЗВИНИСЬ перед судьёй, которого бил ногами на глазах у зрителей!!!...(((
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    Айболид
    1735546595
    А эти все возмущающиеся , что-нибудь вякнули при получении гражданства РФ Сигалом или Депардье ? Или эти граждане сносно лопотали по русски ? У кидающихся гамном в Зенит , дво.йные стандаты в крови .
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