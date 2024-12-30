Широков негативно отреагировал на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

Генеральный директор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков оценил получение паспорта РФ защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

– Как отнеслись к тому, что Дугласу Сантосу дали русский паспорт?

– Негативно. Он знает русский язык вообще? Он не останется в России. Ни одного не знаю, кто остался у нас – кроме Гильерме и вернувшегося работать Ари. Где наш доблестный россиянин Марио [Фернандес]? Не понимаю, зачем это и кого мы обманываем.