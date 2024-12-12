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    Широков – об игре «Спартака»: «Ничего феноменального»

    Бывший спартаковец Роман Широков высказался об игре команды в последних турах РПЛ.

    «Я бы не сказал, что «Спартак» прошeлся катком по своим последним соперникам. Я не считаю, что «Спартак» выиграл матч с «Краснодаром» с явным преимуществом. Была абсолютно равная игра. Я бы не говорил, что «Спартак» имел подавляющее преимущество. Да, чуть больше, но это везение нужно заслужить.

    Игра с «Локомотивом» «Спартаку» очень удалась. «Пари НН» они обязаны были переехать. Я не знаю, что здесь феноменального, – с таким составом так и должно быть. Был период в середине осени, когда у «Спартака» что-то сломалось – травмы и Станкович экспериментировал с составом. Посмотрим, что будет дальше. Чтобы бороться за чемпионство, «Спартаку» желательно добавить», – сказал Широков.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2024 15:26
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1734010361
    Чтобы широкову писать о Спартаке, надо сначала пройти операцию лоботомии.
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    Cleaner
    1734013470
    Широков: - Во время матча Я БИЛ ЛЕЖАЩЕГО на поле судью ногами. И в этом для меня нет НИЧЕГО ФЕНОМЕНАЛЬНОГО.
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    Интерес
    1734014316
    Добавят.Может,не раз.
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