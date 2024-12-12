Широков – об игре «Спартака»: «Ничего феноменального»

Бывший спартаковец Роман Широков высказался об игре команды в последних турах РПЛ.

«Я бы не сказал, что «Спартак» прошeлся катком по своим последним соперникам. Я не считаю, что «Спартак» выиграл матч с «Краснодаром» с явным преимуществом. Была абсолютно равная игра. Я бы не говорил, что «Спартак» имел подавляющее преимущество. Да, чуть больше, но это везение нужно заслужить.

Игра с «Локомотивом» «Спартаку» очень удалась. «Пари НН» они обязаны были переехать. Я не знаю, что здесь феноменального, – с таким составом так и должно быть. Был период в середине осени, когда у «Спартака» что-то сломалось – травмы и Станкович экспериментировал с составом. Посмотрим, что будет дальше. Чтобы бороться за чемпионство, «Спартаку» желательно добавить», – сказал Широков.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Отставание от 1-го места – 2 очка.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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