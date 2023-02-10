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Мурат Якин
Материалы
Мурат Якин - материалы
Швейцария
Швейцария
15 сентября 1974 (52)
Тренер
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Публикации
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
10.02.2023 13:42
Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами
«Спартак», почему ты такой?
22.10.2018 16:54
62
Любовь, надежда, Каррера. Почему фанатам «Спартака» нужно продолжать верить в итальянца
Ходят слухи, что «Спартак» вскоре может уволить Карреру. «Бомбардир», разбирая пути Эмери и Якина, рассказывает, почему руководству и фанатам красно-белых надо поддерживать итальянского специалиста.
15.10.2016 17:00
7
Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина
Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.
19.09.2016 18:00
13
Бердыев в «Спартаке»: по пути Романцева, Старкова или Эмери?
До официального назначения Курбана Бердыева в «Спартак» остаются cчитанные дни или даже часы. «Бомбардир» задается вопросом, чью судьбу Бердыев повторит в многострадальном красно-белом клубе.
12.08.2016 15:15
12
Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»
Аленичев ушел после позорного поражения в еврокубке, других тренеров выставляли за не менее громкие неудачи, но кому-то удавалось завершить карьеру в «Спартаке» на самом пике. «Бомбардир» вспоминает, как это происходило.
05.08.2016 18:41
6
Дмитрий Аленичев и воздушный шарик. Что поменялось в «Спартаке» за полгода без Якина
Так ли плох Мурат Якин и его атака? Что изменил Аленичев? Какая главная ошибка нового тренера? «Бомбардир» отвечает на эти вопросы, внимательно изучив игру московских спартаковцев в первой части сезона.
09.12.2015 19:00
5
Хави мог оказаться в «Зените». Думбия не хочет возвращаться в «Рому». Дайджест событий дня
«ПСЖ» поборется за Азара. Якин может возглавить «Сампдорию». Норвегия уступила Венгрии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.11.2015 23:47
Олег Шигаев: «Не так много клубов могут позволить себе трансферы Глушакова и Комбаровых»
Агент компании «Prof-Sport Company» Олег Шигаев в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» могут покинуть защитники Кирилл и Дмитрий Комбаровы, а также полузащитник Денис Глушаков.
07.11.2015 16:00
9
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
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Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
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Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
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