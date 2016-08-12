Бердыев в «Спартаке»: по пути Романцева, Старкова или Эмери?

Путь Романцева: трофеи, признание, симпатичная игра

Вероятность: 5%

То, что при Бердыеве «Спартак» будет играть очень скучно – совсем не факт. Тренер наладит оборону и доведет до автоматизма игру впереди, но при этом в отдельных матчах наверняка восхитит агрессивными командными действиями, да так, что восторг в прессе не утихнет еще месяц. «Рубин» тоже одно время пытался играть в «Барселону», порой выходило весьма симпатично. Но главное, это тот специалист, который вполне способен заставить клуб бороться за титул каждый сезон, а не редкими всплесками.

Впрочем, надо понимать, какая поддержка изначально была у Романцева (вкупе с тем замечательным составом, который потом дошел до полуфинала Кубка чемпионов, выбив из турнира «Наполи» с Марадоной и сверхсильный мадридский «Реал»). Сравнивать Леонида Федуна и его окружение с Николаем Петровичем Старостиным даже не смешно. Примерно как дилетантский подход руководства «Кубани» – с поступательным, хоть и медленным движением «Краснодара» (где сейчас одни и где другие). Бердыев – последний шанс Федуна избавиться от хотя бы какой-то части вполне заслуженных проклятий, несущихся в его адрес. Но вряд ли Леонид Арнольдович вообще воспринимает их всерьез.

Путь Эмери: череда ярких побед с неожиданными поражениями, давление в прессе

Вероятность: 10%

К тренерскому подходу самого Унаи Курбан Бекиевич испытывал глубокую симпатию: «От того, что он делал в «Спартаке», я получал огромное удовольствие. Специально смотрел все игры «Спартака» после того, как Эмери его возглавил, даже товарищеские. Понимал, какую цель он поставил перед собой, любовался движением Эмери к этой цели. Хотел бы выразить огромную благодарность и признательность Эмери за его работу».

Глупо отрицать, что отставка Эмери была самым идиотским решением нынешнего спартаковского руководства за все его время правления. Создать условия не смогли, помогать не собирались и выгнали с позором, а Эмери возьми и выиграй аж три еврокубка в следующие четыре года. Повторение сценария вполне возможно – сначала будут неплохие матчи, затем период без внятной игры, потом в команде у игроков начнут болеть пятки, кульминацией станет какое-нибудь крупное поражение от принципиального соперника, и все это подправится злостным зудением в прессе, которого непривыкший к давлению извне Бердыев может не выдержать. Ну а после этого – отставка и через пару лет чемпионство в условном «Локомотиве». Уже проходили.

Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»

Путь Федотова: добрые отношения с игроками, приятный футбол, неплохие результаты

Вероятность: 10%

Сказки про «тирана Бердыева» уже давно неактуальны – мы не раз читали и слышали, с какой теплотой отзываются об этом тренере футболисты, и насколько важны для него обычные человеческие отношения. Душа в душу жили спартаковцы и с тренером Федотовым, что, в конце концов, обернулось против него – команда угодила в длиннющую серию неудач в сезоне-2007 и никак не могла из нее выбраться, а дисциплина в команде, говорят, была не на высоте.

Но наиболее близким к болельщикам за последние лет 15 был именно тот федотовский «Спартак» – он и до трофеев недотянул буквально самую малость (в чемпионате уступили ЦСКА лишь по непонятному критерию в виде количества побед при равенстве очков, а Кубок проиграли в финале), и в Европе успел запомниться красивой победой в Лиге чемпионов над португальским «Спортингом» (когда Павлюченко забил гол через себя в падении), и сам при этом играл весело и задорно, да к тому же в команде здорово осваивалась и прогрессировала молодежь.

Почти все это возможно и сейчас при Бердыеве при одном «но»: на голову ему футболисты точно не сядут. А вот чью сторону возьмет руководство, если в коллективе случится конфликт? Впрочем, вспоминая Старкова, Эмери и прочих, на него легко ответить.

Путь Якина: строгая дисциплина на поле и за его пределами, невнятный сезон

Вероятность: 15%

При Мурате Якине «Спартак» начал неплохо, а затем стал ломаться – серии неудач швейцарец не избежал, и люди тут же стали требовать на царство Дмитрия Аленичева, вылетевшего с тульским «Арсеналом». Зрелищной игру было не назвать, что только добавляло заслуженным ветеранам аргументов против чужака, а некоторые журналисты аж в прямом эфире принялись навязывать швейцарцу свое видение футбола. Все было против, отставка Якина уже была предрешена, а громкие 0:4 от ЦСКА на «Открытие-Арене» подвели черту.

К Бердыеву в России уважения уж куда больше, чем к «непонятному Якину», но от давления в прессе (да, снова приходится про это говорить) его это никак не спасет. А кое-кто вообще скажет, что Курбан Бекиевич запугал команду, поэтому она не может раскрыться. Будет это, конечно, глубочайшей ложью, но чего мы только не наслушались за последние годы.

Путь Скалы: не те трансферы, неплохое начало, затем падение

Вероятность: 30%

До сих пор интересно: кто же все-таки прав в конфликте Скала-Червиченко – итальянец, утверждавший, что ему купили не тех футболистов, или на тот момент президент «Спартака», твердивший обратное. Впрочем, на чью сторону примкнули спартаковские болельщики – и так понятно. И сложно их за это упрекнуть.

Самым болезненным в отношениях Бердыева со спартаковским руководством может стать даже не игровой, а трансферный вопрос. Через какое-то время выяснится, что помимо ростовчан тренеру нужны были еще футболисты, а договориться не удалось. Не будет согласия между руководством и специалистом – сотрудничество можно будет прекращать. Не будет команды в управлении – Федун снова выбросит деньги зря, теперь уже на Бердыева и его игроков. Учитывая, сколько проблем у «Спартака» было именно в организации, риск именно такого развития событий – по-настоящему велик.

Путь Старкова: промежуточный результат, незрелищная игра, скандал

Вероятность: 30%

Справедливо было бы заметить, что при Александре Старкове «Спартак» далеко не всегда играл в мрачный футбол под названием «кабычегонивышло». Победа над «Динамо» 5:1 в 2005-м – вообще одна из лучших по качеству игр за последние лет 12, были и другие яркие матчи. Старков работал, как умел: у него был хороший состав, сам он мог организовать оборону и стандарты, а в первый сезон на флажке опередил посыпавшийся «Локомотив» и вывел «Спартак» в долгожданную Лигу чемпионов. Бунтарь, назвавший второе место незаслуженным и побежавший жаловаться на тренера в газету, поставил крест на своей игровой карьере и подтолкнул Старкова к отставке, а сам через 10 лет уже во главе «Спартака» еле пробрался в еврокубки, из которых вылетел самым позорным образом.

Многие уверены, что со Старковым красно-белые в итоге добрались бы до чемпионства, но проверить это невозможно. Факт тот, что в «Спартаке» тогда с конфликтом не справились, хотя при Владимире Федотове команда все же претендовала на золото вплоть до предпоследнего тура, но застрелила себя сама двумя нелепейшими голами на последних минутах в матчах с аутсайдерами. И речь здесь как раз о той концентрации, которая была при Старкове, но пропадала при Федотове.

Возможно, что и Бердыева ждет тот же путь – дисциплинированный футбол, неплохие результаты, восставший из пепла Зе Луиш (как тогда Павлюченко), а затем несколько негативных интервью от ветеранов, инсайды, что дисциплина в коллективе всех до жути утомила, тихий спуск условного Промеса на скамейку и последующий скандал с откровениями в духе «мы мучаемся на поле, этот тренер – не наш, а вот Бушманов в «Спартаке-2» ставит истинно спартаковский футбол». Бердыев уйдет, но в отличие от Старкова выиграет еще много чего, а над «Спартаком» снова будут смеяться долго и громко.

Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?