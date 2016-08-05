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    Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»


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    Голосов: 2
    05.08.2016 18:41
    Аленичев ушел после позорного поражения в еврокубке, других тренеров выставляли за не менее громкие неудачи, но кому-то удавалось завершить карьеру в «Спартаке» на самом пике. «Бомбардир» вспоминает, как это происходило.

    После позорных поражений в еврокубках

    Станислав Черчесов, Дмитрий Аленичев

    Про Аленичева вы и так все знаете, а Черчесова выгнали восемь лет назад после оглушительного поражения на предварительном этапе Лиги чемпионов от заклятого врага в лице киевского «Динамо» – 1:4. За месяц до этого «Спартак» еще и сгорел 1:5 в матче с ЦСКА.

    После унизительных поражений от «Динамо»

    Унаи Эмери, Микаэль Лаудруп

    Баску тоже досталось от принципиальных спартаковских соперников, правда, 0:5 в Санкт-Петербурге посчитали за дикое недоразумение, но потом команда по разным причинам начала разваливаться изнутри, а у Эмери не получилось ее объединить. Последней каплей стали 1:5 от «Динамо» – в этом матче отдельные игроки на поле вообще не просыпались.

    За три года до этого из «Спартака» выгнали Микаэля Лаудрупа, команда которого была разгромлена в четвертьфинале Кубка России все тем же московским «Динамо». Спартаковцы тогда потеряли шансы на выступление в еврокубках, а главным тренером в клубе стал Валерий Карпин.

    После матчей с «Москвой»

    Александр Старков, Владимир Федотов

    Обоих выставили вон после матчей с одним и тем же клубом, который вообще всегда доставлял «Спартаку» массу проблем. В 2006-м команда Старкова вела 3:0 по ходу матча, но умудрились пропустить три мяча, после чего латвийского специалиста на фоне скандала с Аленичевым отправили в отставку. Спустя год симпатичная команда Федотова угодила в длительную серию без побед, а безвольная игра с «Москвой» (0:2) стала последней каплей.

    В паузу на матчи сборных

    Андрей Чернышов

    Осенью-2003 уже набирал обороты допинговый скандал, о котором тогда еще никто не знал, и Чернышова терпеть в клубе уже не стали, тем более что игра команды оставляла желать лучшего, а «Спартак» катился по турнирной таблице все ниже и ниже. Принял тогда спартаковцев и.о. главного тренера Владимир Федотов, с которым клубу хотя бы удалось выйти в весеннюю стадию еврокубков.

    После промежуточной победы в чемпионате

    Невио Скала

    Тогда в 2004-м «Спартак» еле-еле держался в первой десятке, а знаменитый итальянец, отработавший две трети сезона, так толком ничего команде и не дал. Но перед увольнением красно-белые все же провели классный матч против будущих бронзовых медалистов – «Крыльев Советов», обыграв их со счетом 3:1. Александр Самедов тогда, кстати, забил лучший гол сезона и побежал разделить радость как раз с Невио Скалой.

    По окончании сезона

    Валерий Карпин, Дмитрий Гунько, Мурат Якин

    В 2012-м Карпин добрался со «Спартаком» до серебряных медалей, едва не завершив карьеру Слуцкого в ЦСКА, но был заменен на Эмери, с чем не мог смириться и на посту генерального директора. Двумя годами позже Карпина убрали уже посреди сезона после трех невнятных матчей после зимней паузы, а сменивший его Гунько не смог удержаться даже в еврокубковой зоне. Тому на смену пришел Мурат Якин, но и под его руководством за целый сезон команда не выполнила задачу.

    После завоевания трофея

    Георгий Ярцев, Олег Романцев

    Это и есть два самых успешных тренера «Спартака» в российской истории – первый стал триумфатором чемпионата России-1996 с молодыми футболистами, а второй, помимо множества золотых медалей напоследок завоевал Кубок России 15 июня 2003 года. Тот самый трофей, со времен которого «Спартак» больше не выиграл ничего.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20

      kudrin 6 августа 2016, 22:26

      Сто лет Вам проклятий , кроваво-красные !!!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 августа 2016, 18:53

      Романцева нужно вернуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 6 августа 2016, 09:22

      команда клоун,но Кубань все равно на первом месте)))))среди клоунов))

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 5 августа 2016, 23:12

      Прямо какое-то кладбище тренерских карьер.

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 5 августа 2016, 18:55

      пора аленичева гнать

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > mihail1980 5 августа 2016, 19:07

      АУ!!!

      0
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