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Мурат Якин
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Мурат Якин - новости
Швейцария
Швейцария
15 сентября 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
12 июля
11
Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026
12 июля
7
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
8 июля
2
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
3 июля
1
ЧМ-2026. Швейцария под руководством экс-тренера «Спартака» упустила победу над Катаром (1:1)
14 июня
6
Глушаков оценил работу Якина в сборной Швейцарии
13 июня
4
Глушаков объяснил провал тренера ЧМ-2026 в «Спартаке»
13 июня
Хурадо назвал бывшего тренера «Спартака» «очень плохим»
2024.08.20 22:39
3
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024, финалист де ла Фуэнте – на 13-м месте
2024.07.11 23:35
Комбаров объяснил увольнение Якина из «Спартака» в 2015 году
2024.07.07 18:46
5
Якин прокомментировал вылет Швейцарии с Евро-2024 от Англии
2024.07.06 23:43
2
Якин оценил игру сборной Англии
2024.07.05 05:15
Якин – о победе над Италией: «Знали, что если они сыграют в четыре защитника, мы их разобьем»
2024.06.30 04:20
4
Зарема высказалась об экс-тренере «Спартака», который со сборной Швейцарии выбил Италию с Евро-2024
2024.06.30 00:48
7
Евро-2024. Италия уступила Швейцарии Якина (0:2) и вылетела
2024.06.29 20:53
73
Орлов назвал бывшего тренера «Спартака» «выдающимся»
2024.06.29 17:42
5
Якин распорядился поставить охрану у базы сборной Швейцарии на Евро-2024 – он опасается шпионов из Италии
2024.06.28 17:43
2
Якин высказался о матче со сборной Италии на Евро-2024
2024.06.27 06:42
2
Мостовой – о Якине: «У него преимущество в том, что он играл в футбол»
2024.06.25 06:10
6
Главный тренер Швейцарии высказался о голе Шакири в ворота Шотландии
2024.06.20 03:10
Якин прокомментировал победу сборной Швейцарии
2024.06.15 21:07
1
Мостовой рассказал, чем его раздражает Тедеско
2024.06.14 08:46
10
Широков назвал сильнейшего и слабейшего тренеров в карьере
2024.04.19 17:42
Стал известен матч-открытие Евро-2024 – в нем будет экс-тренер «Спартака»
2023.12.02 21:00
3
Отбор Евро-2024. Швейцария Якина упустила победу над Израилем в Венгрии (1:1)
2023.11.16 00:45
Отбор Евро-2024. Белоруссия вела 3:1 против Швейцарии Якина, но сыграла вничью (3:3)
2023.10.15 20:57
1
Пост
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
2023.02.10 17:00
3
«Буду топить еще сильней». Ребров рассказал, за кого болеет в плей-офф ЧМ-2022
2022.12.03 17:21
1
Якин высказался после поражения от Бразилии
2022.11.29 04:15
Товарищеский матч. Кейн принес Англии победу над Швейцарией Якина
2022.03.26 22:24
4
1
2
3
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