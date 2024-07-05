Якин оценил игру сборной Англии

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился мыслями по поводу качества игры Англии на Евро-2024.

«Не мне судить игру, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Стараюсь подготовить команду ко всему как можно лучше», – высказался Якин.