Якин оценил игру сборной Англии

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился мыслями по поводу качества игры Англии на Евро-2024.
«Не мне судить игру, которую показывает сборная Англии. Я сосредоточен на нашей собственной игре. Впрочем, мы знаем их сильные и слабые стороны. Стараюсь подготовить команду ко всему как можно лучше», – высказался Якин.
- Швейцария и Англия сразятся за путевку в полуфинал континентального первенства в Германии.
- Швейцарцы стали главным открытием турнира. У команды Якина 0 поражений. В первом раунде плей-офф швейцары уверенно переиграли Италию Лучано Спаллетти (2:0).
- Англия в 1/8 финале спаслась в самой концовке в поединке против Словакии (1:1). Джуд Беллингем сравнял счет на 95-й минуте. В овертайме англичане забили второй. Отличился Гарри Кейн.
- Последний раз Швейцария и Англия играли между собой в 2022 году в рамках товарищеского поединка. Тогда победу праздновали англичане (2:1).
Источник: Официальный сайт УЕФА