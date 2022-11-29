Якин высказался после поражения от Бразилии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин оценил поражение команды от Бразилии (0:1) во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«В моменте с голом Каземиро допустили небольшую ошибку. Но никогда не ошибиться против такой команды практически невозможно. Теперь нам нужно хорошо восстановиться, избавиться от печали и подготовиться к пятничному матчу против Сербии», – цитирует Якина Metaratings RFJ.

Швейцария идет в группе 2-й.

Из последних 4 чемпионатов мира Швейцария только 1 раз не вышла в плей-офф.

Якин в 2014-2015 годах тренировал «Спартак».

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