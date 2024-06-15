Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Якин прокомментировал победу сборной Швейцарии

    Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Венгрией (3:1).

    «Я хочу поблагодарить свою команду и штаб. Мы все вместе работали ради этого момента перед великолепными болельщиками.

    Сегодня все отлично проявили себя, в первом тайме мы играли в доминирующей манере. Мы искали нападающего такого типа, и Дуа провел сегодня хорошую игру.

    С другой стороны, Эбишер не был на своей привычной позиции, но он много создавал и забил фантастический гол.

    Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано», – сказал Якин.

    • В составе Швейцарии голы на счету Мишеля Эбишера, Квадво Дуа и Бреэля Эмболо.
    • Днем ранее в другом матче группы A Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.
    • Во 2-м туре Швейцария сыграет с Шотландией 19 июня.

    Новости по теме
    Тренер сборной Венгрии объяснил поражение от Швейцарии
    Обзор матча Венгрия – Швейцария голы и лучшие моменты (Видео)
    Евро-2024. Швейцария стартовала на турнире с победы над Венгрией (3:1) 9
    Источник: RSI

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+