Якин прокомментировал победу сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Венгрией (3:1).

«Я хочу поблагодарить свою команду и штаб. Мы все вместе работали ради этого момента перед великолепными болельщиками.

Сегодня все отлично проявили себя, в первом тайме мы играли в доминирующей манере. Мы искали нападающего такого типа, и Дуа провел сегодня хорошую игру.

С другой стороны, Эбишер не был на своей привычной позиции, но он много создавал и забил фантастический гол.

Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано», – сказал Якин.