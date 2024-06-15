Якин прокомментировал победу сборной Швейцарии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Венгрией (3:1).
«Я хочу поблагодарить свою команду и штаб. Мы все вместе работали ради этого момента перед великолепными болельщиками.
Сегодня все отлично проявили себя, в первом тайме мы играли в доминирующей манере. Мы искали нападающего такого типа, и Дуа провел сегодня хорошую игру.
С другой стороны, Эбишер не был на своей привычной позиции, но он много создавал и забил фантастический гол.
Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано», – сказал Якин.
- В составе Швейцарии голы на счету Мишеля Эбишера, Квадво Дуа и Бреэля Эмболо.
- Днем ранее в другом матче группы A Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.
- Во 2-м туре Швейцария сыграет с Шотландией 19 июня.