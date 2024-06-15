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    Тренер сборной Венгрии объяснил поражение от Швейцарии

    Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Швейцарией (1:3) взял на себя ответственность за результат.

    «Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно.

    Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность.

    Сборная Швейцарии – это очень опытная команда с качественными игроками с отличными физическими данными. Когда счет стал 1:2, мы сильно давили и были близки к тому, чтобы забить еще один мяч после удара Варги.

    Но они использовали свой опыт, замедлили игру и правильно использовали хитрость. Меня расстраивает, что мы пропустили гол в конце игры таким образом», – сказал Росси.

    • Единственный мяч у венгров забил Бернабеш Варга.
    • Днем ранее в другом матче группы A Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.
    • Во 2-м туре Венгрия сыграет с Германией 19 июня.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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