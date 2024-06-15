Тренер сборной Венгрии объяснил поражение от Швейцарии

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси после матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 с Швейцарией (1:3) взял на себя ответственность за результат.

«Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно.

Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность.

Сборная Швейцарии – это очень опытная команда с качественными игроками с отличными физическими данными. Когда счет стал 1:2, мы сильно давили и были близки к тому, чтобы забить еще один мяч после удара Варги.

Но они использовали свой опыт, замедлили игру и правильно использовали хитрость. Меня расстраивает, что мы пропустили гол в конце игры таким образом», – сказал Росси.