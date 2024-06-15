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    • Обзор матча Венгрия – Швейцария голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Венгрия – Швейцария голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Швейцарии одержала победу на сборной Венгрии в рамках 1 тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, итоговый счет 1:3.

    В начале встречи Швейцарцы выглядели лучше и владели инициативой, игроки много времени владели мячом и на 12-й минуте матча Квадво Дуа открыл счет, после отличной атаки по центру в которой Эбишер сделал проникающий пас в штрафную на ход Дуа. Защита задержалась и не создала офсайд. Квадво вышел один на один с Гулачи и с десяти метров покатил мимо голкипера, реализация на высшем уровне.

    В дальнйшем ход встречи не поменялся и сборная Швейцарии все также владела мячом и контролировала ход встречи, игроки Венгерской сборной изредка выходили со своей половины поля, но ничем серьезным это не заканчивалось.

    В конце первого тайма Швейцария забила второй гол, игроки раскатывала мяч возле штрафной, Фройлер отдал к дуге на Эбишера. У Михела получился классный обводящий удар в дальний угол низом.

    Начало второго тайма было также за сборной Швейцарии и только к 60-й минуте они отдали инициативу сборной Венгрии, но складывалось впечатление что это сделано специально, но на 66-й минуте матча Варга разгонял атаку в середине поля, читаемо отдал влево в зону Собослаи, а сам пошел в штрафную. Там на дальней штанге и дождался навеса Доминика и в падении замкнул головой и счет стал 2:1, казалось что интрига в матче возрождается.

    После гола команды стали показывать сдержанный футбол, матч контролировали игроки сборной Швейцарии и это вылилось в третий мяч, который в конце встречи забил Эмболо после выноса вратаря и ужасной обработки мяча защитником сборной Венгрии.

    Полный видеобзор матча можно посмотреть на RUTUBE.

    Венгрия-Швейцария обзор матча 15 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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