Хурадо назвал бывшего тренера «Спартака» «очень плохим»

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо вспомнил работу в России главного тренера Мурата Якина.
«Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер. Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать.
Один день Якин говорил одно, второй – другое. Он был чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака», – сказал Якин.
- Мурат был в «Спартаке» в 2014-2015 годах.
- Сейчас тренер в сборной Швейцарии.
- Хурадо завершил карьеру в 2020 году.
Источник: «Чемпионат»