Хурадо назвал бывшего тренера «Спартака» «очень плохим»

Бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо вспомнил работу в России главного тренера Мурата Якина.

«Мурат Якин не преуспел в «Спартаке», потому что очень плохой тренер. Он просто не тренировал хорошо. Никто в команде не понимал, что должен делать.

Один день Якин говорил одно, второй – другое. Он был чересчур мягким. И очень плохим для «Спартака», – сказал Якин.