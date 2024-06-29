Орлов назвал бывшего тренера «Спартака» «выдающимся»

Комментатор Геннадий Орлов восхитился работой главного тренера сборной Швейцарии Мурата Якина.

– Якин во второй раз подряд вывел Швейцарию в плей-офф большого турнира. Герой?

– У Швейцарии очень сбалансированная команда. Якин – выдающийся тренер. Ведь у него игроки, скажем так, не первого десятка. Но организация игры, дисциплина, самоотдача – на высшем уровне. У них один за всех и все за одного – вот это команда. И она же такая многонациональная. Гранит Джака, капитан, албанец.

У самого Якина турецкие корни, а его все понимают. Как они нашли общий язык? Разное происхождение, психология – зато футбольный менталитет един. И второй турнир подряд они выступают здорово.