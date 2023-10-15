Отбор Евро-2024. Белоруссия вела 3:1 против Швейцарии Якина, но сыграла вничью (3:3)

Белорусские футболисты сумели удивить, но не порадовали. Швейцарцам надо было за оставшиеся 2 минуты основного и добавленное время забить 2 гола, чтобы заполучить нужное им для выхода на Европу очко. Они не стали ждать добавленного времени - вдруг его не хватит, и забили нужные им 2 гола за 2 минуты. Как на заказ. Смотреть на это было неприятно. Разница в классе чудовищная. Просто чудовищная.
Сборные Швейцарии и Белоруссии сыграли вничью в 8-м туре отбора Евро-2024. Белорусы вели 3:1.
Хозяев спасли голы на 89-й и 90-й минутах.
Команда Мурата Якина лидирует в группе. Белоруссия – на предпоследнем месте.
Отбор Евро-2024. Группа I. 8-й тур
Швейцария – Белоруссия – 3:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Шакири, 28; 1:1 – Эбонг, 61; 1:2 – Поляков, 69; 1:3 – Антилевский, 84; 2:3 – Аканжи, 89; 3:3 – Амдуни, 90.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.