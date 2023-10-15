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    • Отбор Евро-2024. Белоруссия вела 3:1 против Швейцарии Якина, но сыграла вничью (3:3)

    Отбор Евро-2024. Белоруссия вела 3:1 против Швейцарии Якина, но сыграла вничью (3:3)

    Сборные Швейцарии и Белоруссии сыграли вничью в 8-м туре отбора Евро-2024. Белорусы вели 3:1.

    Хозяев спасли голы на 89-й и 90-й минутах.

    Команда Мурата Якина лидирует в группе. Белоруссия – на предпоследнем месте.

    Отбор Евро-2024. Группа I. 8-й тур

    Швейцария – Белоруссия – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шакири, 28; 1:1 – Эбонг, 61; 1:2 – Поляков, 69; 1:3 – Антилевский, 84; 2:3 – Аканжи, 89; 3:3 – Амдуни, 90.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13385

      Вомбат 56 минут назад

      Белорусские футболисты сумели удивить, но не порадовали. Швейцарцам надо было за оставшиеся 2 минуты основного и добавленное время забить 2 гола, чтобы заполучить нужное им для выхода на Европу очко. Они не стали ждать добавленного времени - вдруг его не хватит, и забили нужные им 2 гола за 2 минуты. Как на заказ. Смотреть на это было неприятно. Разница в классе чудовищная. Просто чудовищная.

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