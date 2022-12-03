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    «Буду топить еще сильней». Ребров рассказал, за кого болеет в плей-офф ЧМ-2022

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поболеет в плей-офф чемпионата мира-2022 за Швейцарию.

    «Надеялся на выход сербов из группы. Рад за Мурата Якина, теперь буду топить за него ещe сильней в плей-офф», – написал Ребров.

    • Ребров и Якин вместе были в «Спартаке».
    • В 1/8 финала сборная Швейцарии Якина сыграет с Португалией.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1367

      balam 1 час назад

      косовары хоть и шакалы,но игроки духовые.к остальным ваще нет вопросов

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      Рейтинг: +3177

      FRZZ 3 часа назад

      Мне тоже нравится команда Мурата Якина. Если смогут пройти Португалию, то это будет что-то особенное.

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