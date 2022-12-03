«Буду топить еще сильней». Ребров рассказал, за кого болеет в плей-офф ЧМ-2022

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поболеет в плей-офф чемпионата мира-2022 за Швейцарию.
«Надеялся на выход сербов из группы. Рад за Мурата Якина, теперь буду топить за него ещe сильней в плей-офф», – написал Ребров.
- Ребров и Якин вместе были в «Спартаке».
- В 1/8 финала сборная Швейцарии Якина сыграет с Португалией.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
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Источник: телеграм-канал Артема Реброва