«Буду топить еще сильней». Ребров рассказал, за кого болеет в плей-офф ЧМ-2022

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поболеет в плей-офф чемпионата мира-2022 за Швейцарию.

«Надеялся на выход сербов из группы. Рад за Мурата Якина, теперь буду топить за него ещe сильней в плей-офф», – написал Ребров.

Ребров и Якин вместе были в «Спартаке».

В 1/8 финала сборная Швейцарии Якина сыграет с Португалией.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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