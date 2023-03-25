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    Мурат Якин - статистика

    Тренер
    Имя Мурат
    Фамилия Якин
    Команда Швейцария
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 15 сентября 1974
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    25.03.2023 Белоруссия 0 : 5 Швейцария Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    28.03.2023 Швейцария 3 : 0 Израиль Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Швейцария 10 2 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2023 Белоруссия 0 : 5 Швейцария
    28.03.2023 Швейцария 3 : 0 Израиль
    16.06.2023 Андорра 0 : 0 Швейцария
    19.06.2023 Швейцария 0 : 0 Румыния
    09.09.2023 Косово 0 : 0 Швейцария
    12.09.2023 Швейцария 0 : 0 Андорра
    12.10.2023 Израиль 0 : 0 Швейцария
    15.10.2023 Швейцария 0 : 0 Белоруссия
    18.11.2023 Швейцария 0 : 0 Косово
    21.11.2023 Румыния 0 : 0 Швейцария
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