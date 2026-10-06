Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Лига наций 2018/2019 Товарищеские матчи 2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Швейцария. Суперлига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Швейцария. Суперлига 2012/2013 Швейцария. Супер-Лига 2010/2011