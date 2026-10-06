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Мурат Якин
Статистика
Мурат Якин - статистика
Швейцария
Швейцария
15 сентября 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Статистика по турнирам
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Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига Европы 2012/2013
Швейцария. Суперлига 2012/2013
Швейцария. Супер-Лига 2010/2011
Команда
И
В
П
Н
Швейцария
4
4
0
0
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
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