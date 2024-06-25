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    • Мостовой – о Якине: «У него преимущество в том, что он играл в футбол»

    Мостовой – о Якине: «У него преимущество в том, что он играл в футбол»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим взглядом на работу Мурата Якина в сборной Швейцарии.

    «Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол. Но давайте не забывать, какой состав у сборной Швейцарии – почти вся команда играет в хороших европейских клубах», – заявил Мостовой.

    • Мурат Якин был утвержден наставником сборной Швейцарии в 2021 году. У руля швейцарской сборной бывший тренер «Спартака» провел 37 поединков, одержав 16 побед. Также в активе Мурата 13 ничьих и 8 поражений.
    • Швейцария удачно выступает на Евро. Команда Якина набрала 5 очков в квартете с Германией, Шотландией и Венгрией. Этот результат позволил швейцарцам заработать путевку в плей-офф континентального первенства в Германии.
    • Отметим, что на прошлом Евро Швейцария, возглавляемая Владимиром Петковичем, дошла до полуфинала, сенсационно переиграв Францию (3:3, 4-5 пен).

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    Источник: «Чемпионат»

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