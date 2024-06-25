Мостовой – о Якине: «У него преимущество в том, что он играл в футбол»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим взглядом на работу Мурата Якина в сборной Швейцарии.

«Якин – молодец. У него преимущество в том, что он играл в футбол. Но давайте не забывать, какой состав у сборной Швейцарии – почти вся команда играет в хороших европейских клубах», – заявил Мостовой.