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    Мостовой рассказал, чем его раздражает Тедеско

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о двух бывших наставниках красно-белых, которые работают со сборными на Евро-2024.

    «На этом чемпионате Европы будут работать два бывших главных тренера «Спартака». Про Тедеско я всегда говорил – этот человек меня раздражает. Своим нефутбольным поведением. Бегал, прыгал, ко всем задирался... Это идет от чего? От того, что человек никогда не играл в футбол. Разве Анчелотти бегает? Гвардиола или Зидан? Да не представить!

    В Испании я впервые с таким столкнулся – пара тренеров все бегали на трибуны, ловили хайп. Роднило их одно: не были в прошлом футболистами. Я бы бегать точно не стал. За карьеру набегался – что уж сейчас-то носиться? Проявлять неуважение? Да, Тедеско повезло – как многим везет в жизни. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии. Такое бывает. А многим заслуженным людям, которые всю жизнь отдали футболу, не везет.

    Мне любопытно, что покажет сборная Бельгии. Было же поколение, от которого столько ждали, – но вот сейчас оно сходит. Осталось четыре-пять человек. Посмотрим, кто пришел вместо.

    Второй бывший тренер «Спартака» – это Мурат Якин. Но этого я в «Спартаке» вообще не помню. Никакого следа не оставил. Тут с приятелями считали: в «Спартаке» за 20 лет сменилось 17 главных тренеров, если память не изменяет. Плюсуем 50 помощников. Как их всех запомнить? Скольким людям «Спартак» обеспечил безбедную старость! А КПД карикатурный – за эти же 20 лет один Кубок и одно чемпионство», – написал Мостовой.

    • Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019-го по май 2021 года. Сборная Бельгии под его руководством сыграет в группе E на Евро-2024 со Словакией, Румынией и Украиной.
    • Мурат Якин возглавлял «Спартак» в сезоне-2014/15. Сборная Швейцарии под его руководством на Евро-2024 выступит в группе A с Германией, Шотландией и Венгрией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (7)
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    SLADE2019
    1718344610
    Александр, ты начинаешь уже перебарщивать с этими обвинениями, что в футбол кто то не играл. Тедеско вообще то еще и Лейпциг в ЛЧ вывел, приняв его в нерадостном положении. Вон был такой Петреску, уж он то и в футбол играл и тренером стал. Так по сравнению с его выкрутасами, Тедеско младенец. Так что не надо, Александр все в одном формате рассматривать.
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    Bozigit
    1718345319
    У меня вопрос к данной платформе. Сколько платит вам Мостовой за свой пиар?). Неужели нет настоящих экспертов , мнение которых интересно узнать? Экспертов за плечами которых богатый богаж знаний и опыта
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    andr45
    1718346168
    А кто такой Мостовой? ВЕЧНО ВТОРОЙ-ТРЕТИ), но медаленосец - награждён медалью «80 лет Госкомспорта России» ВТОРОЙ футболист СССР 1991 года (приз еженедельника «Футбол-Хоккей», по опросу журналистов) ТРЕТИЙ футболист СССР 1990 года (приз еженедельника «Футбол-Хоккей», по опросу журналистов) Финалист Кубка Франции Финалист Кубка Испании: 2001 Какие у него достижения, что он завоевал как футболер? Да, это не Аленичев, Шалимов, извините за выражение, Канчельскис и т.д.
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    DOCTOR PENALTY
    1718346200
    Понимаю Мостового. И во многом поддерживаю.
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    k611
    1718347119
    А Тедеско не спрашивали, чем его раздражает Мостовой...
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    NewLife
    1718349084
    Надоел !!!
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