Якин – о победе над Италией: «Знали, что если они сыграют в четыре защитника, мы их разобьем»

Наставник Швейцарии Мурат Якин поделился соображениями по поводу победы над Италией (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Мы знали, что если они сыграют в четыре защитника, мы их разобьем. Наши парни очень хотят играть с мячом, и сегодня они сыграли прекрасно. Наша система игры предполагает большую свободу. Мы смогли положиться на Ндойе на правом фланге, он хорошо отработал. Нам удавалось использовать свободные зоны, итальянцам приходилось бегать за мячом. Каждый элемент нашей команды идеально подходит друг другу, от игроков до тренеров. Все едины, и капитан Джака здорово ведет команду за собой. Прекрасно, что мы можем сосредоточиться на футболе, все идет хорошо», – пояснил Якин.
- Швейцария Мурата Якина уверенно расправилась с Италией Лучано Спаллетти. Швейцарцы полностью контролировали ход поединка и практически ничего не дали создать итальянцам.
- Теперь швейцарская сборная ожидает своего соперника по четвертьфиналу.
- Примечательно, что дружина Якина пока не знает поражений на континентальном первенстве в Германии. В первом туре швейцарцы уверенно обыграли Венгрию (3:1), во втором матче Швейцария сыграла вничью с Шотландией (1:1). В заключительной встрече швейцарский коллектив разошелся миром с Германией, пропустив в самой концовке (1:1).
- В группе Швейцария с 5 очками заняла 2 место.
- Теперь команде в четвертьфинале предстоит сыграть либо с Англией, либо со Словакией.
Источник: Zofinger Tagblatt