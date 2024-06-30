Якин – о победе над Италией: «Знали, что если они сыграют в четыре защитника, мы их разобьем»

Наставник Швейцарии Мурат Якин поделился соображениями по поводу победы над Италией (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Мы знали, что если они сыграют в четыре защитника, мы их разобьем. Наши парни очень хотят играть с мячом, и сегодня они сыграли прекрасно. Наша система игры предполагает большую свободу. Мы смогли положиться на Ндойе на правом фланге, он хорошо отработал. Нам удавалось использовать свободные зоны, итальянцам приходилось бегать за мячом. Каждый элемент нашей команды идеально подходит друг другу, от игроков до тренеров. Все едины, и капитан Джака здорово ведет команду за собой. Прекрасно, что мы можем сосредоточиться на футболе, все идет хорошо», – пояснил Якин.