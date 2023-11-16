Отбор Евро-2024. Швейцария Якина упустила победу над Израилем в Венгрии (1:1)

Сборная Швейцарии сыграла вничью с Израилем в 7-м туре отбора Евро-2024. Израильтяне спаслись на 89-й минуте.

Швейцарцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Эдимилсона Фернандеса.

Швейцария возглавила группу, обогнав Румынию. Израиль отстает от второй строчки, дающей путевку на Евро, на четыре очка.

Швейцарию тренирует Мурат Якин, проведший сезон-2014/15 в «Спартаке».

Матч провел в Венгрии.

Отбор Евро-2024. Группа I. 7-й тур

Израиль – Швейцария – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Варгас, 36; 1:1 – Вайссман, 89.

Удаления: нет – Фернандес, 90+4.

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