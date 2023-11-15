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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Израиль - Швейцария
Израиль - Швейцария: обзор матча 15 ноября 2023
Израиль
15.11.2023, среда, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 7 тур
1 : 1
Завершен
Швейцария
88'
Ш. Вайссман
36'
Р. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Израиль - Швейцария
90'
+5
Замена
Э. Джемерт
️️️️
А. Зекири
90'
+4
Красная карточка
Э. Фернандес
90'
+2
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+2
Желтая карточка
С. Зесигер
ГОЛ! 1:1!
Ш. Вайссман
88'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
А. Халаили
81'
80'
Желтая карточка
А. Зекири
77'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Р. Варгас
69'
Замена
Д. Ндой
️️️️
З. Амдуни
69'
Замена
А. Зекири
️️️️
Н. Окафор
Замена
О. Глух
️️️️
И. Токломати
65'
Замена
Д. Глейзер
️️️️
Н. Лави
65'
Замена
Э. Захави
️️️️
Э. Даса
65'
Желтая карточка
О. Давидзаде
53'
Замена
Г. Каничовски
️️️️
Р. Сафури
46'
45'
Желтая карточка
Д. Закария
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варгас
Пас отдал
Э. Фернандес
Желтая карточка
М. Абу Фани
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Омри Глазер
ВР
4
Раз Шломо
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
6
Нета Лави
ЦЗ
2
Эли Даса
(К)
ПЗ
16
Мохаммед Абу Фани
ЦП
7
Рамзи Сафури
АП
21
Идан Токломати
ЦФ
9
Дор Тургеман
ЦФ
17
Анан Халаили
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
(К)
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Израиль
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
3
Дан Глейзер
ЦП
10
Гади Кинда
АП
16
Гавриэль Каничовски
АП
11
Оскар Глух
АП
12
Шон Вайссман
ЦФ
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
3-2-1-1-3
18
Глазер
3
Голдберг
22
Давидзаде
6
Лави
4
Шломо
2
Даса
16
Абу Фани
7
Сафури
17
Халаили
9
Тургеман
21
Токломати
4-2-1-1-2
1
Зоммер
17
Фернандес
5
Аканджи
14
Зесигер
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
17
Варгас
10
Амдуни
23
Окафор
6
Лави
3
Глейзер
3
Глейзер
6
Лави
7
Сафури
16
Каничовски
16
Каничовски
7
Сафури
21
Токломати
11
Глух
11
Глух
21
Токломати
17
Халаили
12
Вайссман
12
Вайссман
17
Халаили
2
Даса
7
Захави
7
Захави
2
Даса
Зекири
18
Джемерт
18
Джемерт
Зекири
10
Амдуни
11
Ндой
11
Ндой
10
Амдуни
17
Варгас
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Варгас
23
Окафор
14
Зекири
14
Зекири
23
Окафор
Остались в запасе
Израиль
Швейцария
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
10
Гади Кинда
АП
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Алон Хазан
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
23
Йоав Герафи
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
4
Офри Арад
ЦЗ
21
Авишай Коэн
ПЗ
10
Гади Кинда
АП
21
Деан Давид
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Филип Угринич
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Алон Хазан
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Израиль - Швейцария
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Израиль
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Pancho Arena, Felcsut
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