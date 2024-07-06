Якин прокомментировал вылет Швейцарии с Евро-2024 от Англии

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался после поражения от Англии (1:1, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024.

«Больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов... Мне грустно за ребят и за наш народ. У Англии было не так уж много моментов, а мы создали немало. Мы незаслуженно едем домой, но можем гордиться своим выступлением на этом турнире.

Нам больше нечего скрывать. Мы вылетели, потому что наших усилий сегодня не хватило. Пенальти – это во многом везение. Сегодня удача была не на нашей стороне. Но мы доставили немало проблем большим командам на этом Евро и покидаем турнир с высоко поднятой головой», – сказал Якин.