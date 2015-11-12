Хави мог оказаться в «Зените». Думбия не хочет возвращаться в «Рому». Дайджест событий дня

"ПСЖ" поборется за Азара. Якин может возглавить "Сампдорию". Российская молодежка победила фарерских сверстников. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Абрамович хочет купить Роналду

В "Челси" готовы вернуться к обсуждению варианта приобретения форварда "Реала" Криштиану Роналду. Инициатором этой идеи выступает владелец клуба Роман Абрамович. По его мнению, именно вокруг португальца можно выстроить конкурентную команду, способную добиваться успехов. Известно, что еще одним претендентом на Роналду является "ПСЖ".

В текущем сезоне 30-летний футболист сборной Португалии сыграл 15 матчей в составе "Реала", в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи.

"Зенит" пытался приобрести Хави

Полузащитник "Аль-Садда" и бывший игрок "Барселоны" Хави признался, что в свое время получал трансферное предложение от "Зенита"."У меня было предложение от "Зенита", но я не хотел выступать ни в одном клубе Европы, кроме "Барселоны". Сейчас я играю в Катаре, и это одно из лучших решений в моей жизни. Здесь я просто получаю удовольствие от футбола", – подчеркнул Хави.

Платини не будет баллотироваться на пост президента ФИФА

Сегодня был обнародован список из пяти кандидатов на пост президента ФИФА. Стоит отметить, что в него не попал нынешний президент УЕФА Мишель Платини. Ранее Платини заявил, что отношения с действующим главой ФИФА Йозефом Блаттером у него испортились, когда тот принял решение переизбираться на следующий срок.

На данный момент список кандидатов на пост президента ФИФА выглядит следующим образом:

– принц Али бин Аль-Хусейн;

– глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа

– Жером Шампань;

– генсек УЕФА Джанни Инфантино;

– Токио Севале.

Напомним, что выборы пройдут 26 февраля 2016 года.

Сампдория рассматривает кандидатуру Якина

Бывший главный тренер московского "Спартака" Мурат Якин имеет шансы возглавить итальянскую "Сампдорию". Швейцарский специалист может заменить Вальтера Дзенгу, который был отправлен в отставку.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Сампдория" занимает 9 место. Якин сейчас находится без работы.

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"ПСЖ" готов отдать за Азара 80 миллионов

Полузащитник "Челси" Эден Азар имеет шансы покинуть Англию этим летом, учитывая сложные отношения с наставником команды Жозе Моуринью. Известно, что на бельгийского игрока уже претендует "Реал". Теперь в борьбу за него готов включиться французский гранд – "ПСЖ". Стоит отметить, что Азар имеет опыт выступления во французском чемпионате, где он играл в составе "Лилля". "ПСЖ" может выплатить лондонскому клубу около 80 миллионов евро за трансфер Азара.

Сейчас у бельгийца есть действующий контракт с "Челси", который рассчитан еще на четыре года. В 12 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги в активе игрока лишь три результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по оценке Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

ЦСКА рассчитывает продлить аренду Думбия

ЦСКА хотел бы продлить договор аренды нападающего Сейду Думбия. Соответствующее предложение клуб направил "Роме".

Срок действия нынешнего арендного соглашения завешается 4 января будущего года, и московский клуб заинтересован в том, чтобы его продлить.

При этом "Рома" желает продать футболиста, а в качестве вероятного покупателя называют "Вест Хэм". Сумма возможного трансфера оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне РФПЛ Думбия сыграл 11 матчей. В этих встречах он записал на свой счет пять голов и столько же результативных передач.

Российская молодежка победила фарерских сверстников

В матче отборочного турнира на Евро-2017 среди молодежных команд сборная России уверенно обыграла команду с Фарерских островов со счетом 2:0. Отличились Шейдаев и Панюков.

Евро-2017 (U-21). Отборочный турнир. Группа 7. 3-й тур.

Россия – Фарерские острова – 2:0 (0:0) (ВИДЕО)

Голы: 1:0 – Шейдаев, 54; 2:0 – Панюков, 77.

Венгрия в гостях сумела одолеть Норвегию

В первом раунде стыковых матчей за право поехать на Евро-2016 Венгрия нанесла поражение Норвегии. Единственный мяч в ворота хозяев забил полузащитник "Видеотона" Ласло Кляйнхайзлер.

Евро-2016. Стыковые матчи. Первый матч.

Норвегия – Венгрия – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кляйнхайзлер, 25.

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