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    Азар уйдет из «Челси», если в клубе останется Моуринью

    Полузащитник «Челси» Эден Азар намерен покинуть клуб в том случае, если руководить командой и в дальнейшем будет ее нынешний главный тренер Жозе Моуринью.

    В прошлом сезоне Азар был одним из основных игроков команды, однако в этом сезоне бельгиец уже трижды начинал матч в запасе. Моуринью был недоволен тем, как футболист отрабатывает в обороне, а самому Азару, как сообщается, не по душе поведение португальца на публике и критика от него в СМИ.

    Ранее появлялась информация о том, что Азаром интересуются «Реал» и «ПСЖ». Согласно Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    02.11.2015 20:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +19

      alladin13 3 ноября 2015, 16:24

      Азар совсем нюх потерял. На трансфер! За эти деньги можно пару толковых игроков взять, без звезды!

      1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 ноября 2015, 13:10

      моур сам на поле выйдет))

      0
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      Рейтинг: +9

      Kakayaraznica 3 ноября 2015, 07:18

      Давайте всех технарей нах из клуба распродадим и останимся с одними бегунками и маразматичным трениром. Супер, всё время мечтал об этом.

      -1
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 3 ноября 2015, 07:08

      выкидывать его пора в реал или еще куда нибудь.

      1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 2 ноября 2015, 23:09

      Азар поймал звезду,продать его нах в Эмираты, и пущай там перед шейхами выпендривается!

      3
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      Рейтинг: +35

      y-ago 2 ноября 2015, 22:39

      Не знаю, можно ли назвать Моуриньо величайшим футбольным тренером, но то, что он тренер незаурядный и один из лучших (если не лучший) в нынешнем футболе - это так, на мой взгляд. Об этом говорят и его успехи, с этим не поспоришь, и тот стиль игры, который присущ только ему, и которому он не изменяет все эти годы. Он может нравится или нет, но факт остается фактом. Что касается Челси и качества игры в этом сезоне, я это квалифицирую, как спад, от ктоторого не застрахован никто. Причин - множество, вплоть до саботажа игроков, включая, возможно, и самого Азара. Не хотелось бы в это верить. Возможное же увольнение Моуриньо я посчитал бы большой ошибкой, какую уже совершило руководство Реала 3 года назад. Желаю удачи Челси и принятия разумного решения!

      2
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 2 ноября 2015, 22:07

      Провокация...

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 21:42

      Азар - днище!!!

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 21:42

      Давно пора его в Норвич продать

      2
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      Рейтинг: +76

      Merovingen 2 ноября 2015, 21:39

      Daily Mail - издание, известное откровенной желтухой.

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