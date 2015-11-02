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Азар уйдет из «Челси», если в клубе останется Моуринью

2 ноября 2015, 20:23
14

Полузащитник «Челси» Эден Азар намерен покинуть клуб в том случае, если руководить командой и в дальнейшем будет ее нынешний главный тренер Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне Азар был одним из основных игроков команды, однако в этом сезоне бельгиец уже трижды начинал матч в запасе. Моуринью был недоволен тем, как футболист отрабатывает в обороне, а самому Азару, как сообщается, не по душе поведение португальца на публике и критика от него в СМИ.

Ранее появлялась информация о том, что Азаром интересуются «Реал» и «ПСЖ». Согласно Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Азия Челси Реал ПСЖ Азар Эден Моуринью Жозе
Комментарии (14)
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Ele13
1446486402
Как болельщика Челси, очень уважаю Эдена и продолжаю в него верить. Спады вигре бывают у каждого, но пока как и вся команда он очень плох. А уволнять ли Жозе? Сложный вопрос, однако понимаю болельщиков Челси, которым надоело сотреть на продолжающие проигрыши команды. Можеть отствка тренера, смена микроклимата поможет команде...Посмотрим дальше, в след. матчах у Синих средние по уровню команды, нужно точно брать очки и может уверенность в своих силах вернётся к команде!
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Tex
1446487061
У Ферги в МЮ тоже были провальные сезоны..... Я считаю, что Маур именно тот, кто нужен Челси. Игроки не должны указывать кому руководить командой. Не хочет играть за Челси - продать за 70-80 млн любому кто заплатит!
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ManUtd-Volgograd
1446489726
Давно пора его в Норвич продать
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ManUtd-Volgograd
1446489734
Азар - днище!!!
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y-ago
1446493181
Не знаю, можно ли назвать Моуриньо величайшим футбольным тренером, но то, что он тренер незаурядный и один из лучших (если не лучший) в нынешнем футболе - это так, на мой взгляд. Об этом говорят и его успехи, с этим не поспоришь, и тот стиль игры, который присущ только ему, и которому он не изменяет все эти годы. Он может нравится или нет, но факт остается фактом. Что касается Челси и качества игры в этом сезоне, я это квалифицирую, как спад, от ктоторого не застрахован никто. Причин - множество, вплоть до саботажа игроков, включая, возможно, и самого Азара. Не хотелось бы в это верить. Возможное же увольнение Моуриньо я посчитал бы большой ошибкой, какую уже совершило руководство Реала 3 года назад. Желаю удачи Челси и принятия разумного решения!
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Pravdin_V
1446494996
Азар поймал звезду,продать его нах в Эмираты, и пущай там перед шейхами выпендривается!
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talgatnurzhanov2006
1446523734
выкидывать его пора в реал или еще куда нибудь.
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Kakayaraznica
1446524323
Давайте всех технарей нах из клуба распродадим и останимся с одними бегунками и маразматичным трениром. Супер, всё время мечтал об этом.
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dzvinka
1446545426
моур сам на поле выйдет))
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alladin13
1446557083
Азар совсем нюх потерял. На трансфер! За эти деньги можно пару толковых игроков взять, без звезды!
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