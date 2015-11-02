Азар уйдет из «Челси», если в клубе останется Моуринью

Полузащитник «Челси» Эден Азар намерен покинуть клуб в том случае, если руководить командой и в дальнейшем будет ее нынешний главный тренер Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне Азар был одним из основных игроков команды, однако в этом сезоне бельгиец уже трижды начинал матч в запасе. Моуринью был недоволен тем, как футболист отрабатывает в обороне, а самому Азару, как сообщается, не по душе поведение португальца на публике и критика от него в СМИ.

Ранее появлялась информация о том, что Азаром интересуются «Реал» и «ПСЖ». Согласно Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.