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    Левандовски и Де Хеа сменят Роналду и Бензема в «Реале»

    Мадридский "Реал" ближайшим летом планирует провести громкую трансферную компанию. Как сообщает источник, в планы президента "сливочных" Флорентино Переса входит расставание с нападающими команды Криштиану Роналду и Каримом Бензема.

    На деньги, полученные от продажи футболистов в Мадрид планируют пригласить нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, а также заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

    Отмечается, что полузащитник "Челси" Эден Азар по-прежнему также остается важной трансферной целью "королевского клуба" и, вероятно, что его переход "Реалу" удастся осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно, учитывая неудачный старт сезона в исполнении лондонского клуба.

    Источник: Goal.com

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    11.11.2015 18:53
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 12 ноября 2015, 17:07

      Удачи Реалу!!! Если Криску отдадут, то Депортиво сможет конкурировать с ними)))))

      0
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      Рейтинг: +13

      redy3625 12 ноября 2015, 16:41

      реал думает что вот так левандовски уйдет из баварии?
      вообще лёва всегда мечтал играть ща баварию

      -1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 12 ноября 2015, 12:37

      Де Хеа не нужен. А вот Левандовски очень нужен, только не вместо Бензема, а + к Бензема.. 1 нападающий в команде мало. А вместо Роналду надо брать Ройса!!!

      -1
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      Рейтинг: +40

      Taga25 12 ноября 2015, 08:19

      Не понимаю, чем хуже Ролальду от Ливандовского, Я посмотрю на Ливандовского привозрасте Рональду???!!!

      0
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      Рейтинг: +40

      Taga25 > Taga25 12 ноября 2015, 08:26

      По-моему, все кампании Реала громкие)))

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Taga25 12 ноября 2015, 12:37

      тем и хуже, что уже возраст..

      1
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      Рейтинг: +19

      kingvitek92 > Taga25 12 ноября 2015, 14:05

      так-то да, ладно еще вместо бенземы, но роналду не сравнить с азаром... мне кажется если роналду уйдет то бэйл раскроет наконец свой максимум. Такой игрок просто в тени его находиться.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 ноября 2015, 06:03

      "На деньги, полученные от продажи футболистов в Мадрид планируют пригласить нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, а также заполучить голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа" - это как??

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > sir_Alex 12 ноября 2015, 06:20

      Что сложного? Одних продают, других за эти деньги покупают. Вроде все логично

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Petrak86 15 ноября 2015, 14:26

      Кого "Реал" Мадрид собирается продавать в Мадрид??

      0
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      Рейтинг: +10

      Sneige 12 ноября 2015, 04:55

      Поглядим что из этого выйдет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 12 ноября 2015, 00:18

      Ну-ну. Вот бы еще Бенитеса с Дель Боске поменять местами, вообще было бы красиво.

      2
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      Рейтинг: +18

      Синяя борода 11 ноября 2015, 22:57

      Не Роберт тебе в Реал не надо, ты круто играешь за баварию:) Да и про Де Хеа я бы тоже не хотел видеть этот переход:(

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 11 ноября 2015, 21:07

      Так и знал, что Де Хеа будет на позиции Бензема играть.

      13
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Flydis 11 ноября 2015, 22:12

      всё четко замена по позиции, мы просто не догоняем

      -3
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 11 ноября 2015, 20:57

      Зачем им переходит женскую команду

      -1
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