Кафанов объяснил, почему Сафонов не появится в сборной России в ноябре

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пояснил, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не примет участие в матчах национальной команды с Брунеем и Сирией.

«Во-первых, если бы он сейчас не играл в клубе, мы бы его обязательно вызвали и дали бы ему практику.

Во-вторых, нам хочется использовать неофициальные встречи для того, чтобы дать возможность сыграть другим вратарям, которые хорошо себя проявили.

В-третьих, не знаем, будет ли он играть в матче с «Атлетико». Поговорили и подумали, что пока у него все идет нормально, пусть остается там. Если бы были официальные игры, мы бы безусловно его вызвали», – сказал Кафанов.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Сафонов последний раз сыграл за национальную команду 7 июня во встрече с Беларусью.

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