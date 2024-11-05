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    • Кафанов объяснил, почему Сафонов не появится в сборной России в ноябре

    Кафанов объяснил, почему Сафонов не появится в сборной России в ноябре

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пояснил, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не примет участие в матчах национальной команды с Брунеем и Сирией.

    «Во-первых, если бы он сейчас не играл в клубе, мы бы его обязательно вызвали и дали бы ему практику.

    Во-вторых, нам хочется использовать неофициальные встречи для того, чтобы дать возможность сыграть другим вратарям, которые хорошо себя проявили.

    В-третьих, не знаем, будет ли он играть в матче с «Атлетико». Поговорили и подумали, что пока у него все идет нормально, пусть остается там. Если бы были официальные игры, мы бы безусловно его вызвали», – сказал Кафанов.

    • В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.
    • Сафонов последний раз сыграл за национальную команду 7 июня во встрече с Беларусью.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2024 16:01
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BRO_football
    1730812284
    Сафонову интереснее тренироваться с легионерами ПСЖ, чем в сборной России.
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    The only one
    1730814025
    И в- третьих: Сафонов сейчас домой не въездной. Могут не выпустить.
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    Александо
    1730815171
    Против Брунея и Сирии, я думаю и без Сафонова справляться. Лучше бы деньги раздали своим нуждающимся. Или на лечение больных детей. Или открыли бы несколько ФАП, чтобы остальная молодёжь не сбежала...
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    Spartak_forv@
    1730816312
    А там что вратарь нужен?
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    zastenkinar
    1730816330
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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