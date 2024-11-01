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    Винисиус интересен четырем клубам

    Винисиус Жуниор может уйти из «Реала» в 2026 году.

    До этого момента он хочет оставаться в мадридском клубе и вновь претендовать на «Золотой мяч».

    В 2026-м бразилец, возможно отправится в Саудовскую Аравию. Там его ждут «Аль-Хиляль» и «зарплата, которой еще не было в мире футбола».

    Саудовцы намерены сделать Винисиуса главным лицом лиги и символом ЧМ-2034.

    Также вингер «Реала» интересен «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Мадридцы знают об этом, поэтому надеются как можно быстрее продлить контракт с Винисиусом.

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    Источник: Foot Mercato

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    01.11.2024 20:44
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    Комментарии (5)
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    Skull_Boy
    1730484215
    Это не игрок, а сплошная куча проблем с бабским характером в образе бестолкового нытика с манией величия
    Ответить
    111ax
    1730486384
    если покинет реал, то карьера пойдёт в закат
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1730486592
    Ну в МЮ, ПСЖ, Челси, он точно не пойдёт. В Англии переломают, а за бабками можно и к саудитам уехать
    Ответить
    zigbert
    1730526805
    Вряд ли Винисиус пойдет в эти перечисленные клубы. Скорей всего это будет команда претендующая на победу в ЛЧ. Не исключено что он продлит контракт с Реалом.
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