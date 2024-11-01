Винисиус интересен четырем клубам

Винисиус Жуниор может уйти из «Реала» в 2026 году.

До этого момента он хочет оставаться в мадридском клубе и вновь претендовать на «Золотой мяч».

В 2026-м бразилец, возможно отправится в Саудовскую Аравию. Там его ждут «Аль-Хиляль» и «зарплата, которой еще не было в мире футбола».

Саудовцы намерены сделать Винисиуса главным лицом лиги и символом ЧМ-2034.

Также вингер «Реала» интересен «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Мадридцы знают об этом, поэтому надеются как можно быстрее продлить контракт с Винисиусом.