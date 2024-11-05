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    Сафонов пропустит матчи сборной России с Брунеем и Сирией

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не прибудет в расположение национальной команды на сбор в ноябре.

    «Матвея не будет на ноябрьском сборе», – сказал Кафанов.

    • 15 ноября сборная Россия проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября – с Сирией в Волгограде.
    • Сафонов не приежал на сбор национальной команды в октябре, а во время сбора в сентябре не смог сыграть из-за отмены встречи с Таиландом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    05.11.2024 14:52
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1730807873
    Предсказуемо.
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    DeStar
    1730809812
    ну теперь все, точно проигрыш
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    The only one
    1730813934
    Ну да, он сейчас за ПСЖ №1.
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