Сафонов пропустит матчи сборной России с Брунеем и Сирией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не прибудет в расположение национальной команды на сбор в ноябре.

«Матвея не будет на ноябрьском сборе», – сказал Кафанов.

15 ноября сборная Россия проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября – с Сирией в Волгограде.

Сафонов не приежал на сбор национальной команды в октябре, а во время сбора в сентябре не смог сыграть из-за отмены встречи с Таиландом.

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