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    • Рахимич: «Надеюсь, Головин будет в «Реале» на месте Модрича»

    Рахимич: «Надеюсь, Головин будет в «Реале» на месте Модрича»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич хотел бы увидеть Александра Головина в «Реале».

    • Россиянин с 2018 года в «Монако».

    – Как раз при вас к первой команде ЦСКА подтянули совсем юного Головина. Его карьера – лучший пример для молодeжи?

    – Конечно, Головин молодец. Смотрю «Монако», слежу за ним. Это пример не только ребятам из академии, но и футболистам первой команды ЦСКА, как надо работать, тренироваться и показывать себя, чтобы играть в больших клубах Европы. «Монако» – хорошая, большая команда во Франции, но я надеюсь, что у него будут даже более крутые клубы. Саша может подняться ещe выше.

    – Где бы вы хотели его увидеть?

    – В мадридском «Реале», конечно. Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет.

    • За 213 матчей за «Монако» у Головина 31 гол, 39 ассистов.
    • У Модрича контракт с «Реалом» до лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 08:27
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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1730533644
    Когда у тебя в стране считают лучшим игроком игрока ротации Монако, то следует задумываться.
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    FRZZ
    1730540602
    Головин в посредственном Монако не всегда попадает в стартовый состав. Рахимич издевается….
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