Рахимич: «Надеюсь, Головин будет в «Реале» на месте Модрича»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич хотел бы увидеть Александра Головина в «Реале».

Россиянин с 2018 года в «Монако».

– Как раз при вас к первой команде ЦСКА подтянули совсем юного Головина. Его карьера – лучший пример для молодeжи?

– Конечно, Головин молодец. Смотрю «Монако», слежу за ним. Это пример не только ребятам из академии, но и футболистам первой команды ЦСКА, как надо работать, тренироваться и показывать себя, чтобы играть в больших клубах Европы. «Монако» – хорошая, большая команда во Франции, но я надеюсь, что у него будут даже более крутые клубы. Саша может подняться ещe выше.

– Где бы вы хотели его увидеть?

– В мадридском «Реале», конечно. Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет.

За 213 матчей за «Монако» у Головина 31 гол, 39 ассистов.

У Модрича контракт с «Реалом» до лета.

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