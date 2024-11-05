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    • Титов сказал, на что нужно делать ставку «Спартаку» в оставшейся части сезона

    Титов сказал, на что нужно делать ставку «Спартаку» в оставшейся части сезона

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил текущее положение команды перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом».

    «Для меня непонятно, кто сегодня игрок стартового состава в «Спартаке». Всe очень быстро может меняться. Есть футболисты, которые долгое время не играют. Если говорить об оптимальном составе, то очень сложно предположить, какой он будет в следующий раз.

    Понятно, что матч будет кубковый, но его надо выигрывать, если учесть, что в РПЛ у «Спартака» большое отставание от первого места. Не знаю, как оно может сократиться. Значит, надо делать некую ставку на Кубок.

    В «Ростове» есть Карпин и Онопко – бывшие спартаковцы. Хотя бывших не бывает. Конечно, им хочется обыграть «Спартак». Здесь есть маленький нюанс: на что будет сделан упор? В наше время не было такого, что мы делаем ставку на Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов. Сегодня есть два турнира.

    Хотелось бы, чтобы «Спартак» играл так, чтобы болельщики понимали, ради чего и кого они ходят на футбол. А они хотят побед и эмоций. На последнем матче с ЦСКА их было очень хорошо слышно. Я был рад этому. Болельщик идeт на «Спартак», и неважно: это дерби или какой-то обычный матч. Болельщик голосует ногами. Дерби было интересным для них», – сказал Титов.

    • В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:0. Команда занимает 5-е место в чемпионате России с 25 очками. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет 11 баллов.
    • Матч «Спартак»«Ростов» пройдет сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2024 14:45
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1730808074
    Вопрос с чемпионатом практически решён,а Кубок ещё в тумане светит.
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    Cleaner
    1730810289
    Спартаку нужно сделать ставку на то, чтобы не вылететь из РПЛ!!!...)))
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    Питерский князь
    1730816939
    Если срамтак организует отдельный БДСМ-неликвид чемпионат, и будет в нем выступать один, то у него есть все шансы выиграть его.
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    alex1951
    1730821592
    Здеся все просто.... Тебя ,как незаконного сыны косманавта Германа Титова ,просто обязаны включить в состав ....и вот тогда мы увимдим чудо! Бабы и 50 рожают ,а в футболе еще просче.... пару пенальти и ты в шоколоде!))))
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    Каратель помойников
    1730823456
    Опять сикелодиов питорских набежало..про клупп на болоте новостей нет? Неужели никто не хочет упоминать клупп из Санкт Бразилбурга?
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