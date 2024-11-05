Экс-футболист «Зенита» пнул свиную голову в матче чемпионата Бразилии

Фанаты кинули свиную голову в полузащитника «Палмейраса» Рафаэла Вейгу, когда он собирался подавать угловой по ходу первого тайма гостевого матча 32-го тура чемпионата Бразилии с «Коринтиансом».

Нападающий хозяев, экс-форвард «Зенита» Юри Алберто попытался выбить голову с газона, когда она попала на поле.

«Я чуть не сломал ногу. Думал, что это подушка или что-то в этом роде, но это была свиная голова», – сказал он.



Изображение: кадр из трансляции Sportv Ao Vivo

Сообщается, что двое мужчин были арестованы, но отрицали свою причастность к инциденту, и полиция была вынуждена их отпустить за неимением доказательств.

Ведется расследование того, как свиная голова попала на стадион. Сотрудник службы безопасности стадиона заявил, что видел, как ее перебросили через перила, отделяющие улицу от южного сектора стадиона.

Среди болельщиков «Коринтианса» популярно прозвище «свиньи» в отношении «Палмейраса».

Матч команд из Сан-Паулу закончился со счетом 2:0 в пользу «Коринтианса», Юри Алберто забил гол на 56-й минуте.

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