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    • Экс-футболист «Зенита» пнул свиную голову в матче чемпионата Бразилии

    Экс-футболист «Зенита» пнул свиную голову в матче чемпионата Бразилии

    Фанаты кинули свиную голову в полузащитника «Палмейраса» Рафаэла Вейгу, когда он собирался подавать угловой по ходу первого тайма гостевого матча 32-го тура чемпионата Бразилии с «Коринтиансом».

    Нападающий хозяев, экс-форвард «Зенита» Юри Алберто попытался выбить голову с газона, когда она попала на поле.

    «Я чуть не сломал ногу. Думал, что это подушка или что-то в этом роде, но это была свиная голова», – сказал он.


    Изображение: кадр из трансляции Sportv Ao Vivo

    Сообщается, что двое мужчин были арестованы, но отрицали свою причастность к инциденту, и полиция была вынуждена их отпустить за неимением доказательств.

    Ведется расследование того, как свиная голова попала на стадион. Сотрудник службы безопасности стадиона заявил, что видел, как ее перебросили через перила, отделяющие улицу от южного сектора стадиона.

    • Среди болельщиков «Коринтианса» популярно прозвище «свиньи» в отношении «Палмейраса».
    • Матч команд из Сан-Паулу закончился со счетом 2:0 в пользу «Коринтианса», Юри Алберто забил гол на 56-й минуте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Globo

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    05.11.2024 16:32
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    Комментарии (14)
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    subbotaspartak
    1730815064
    Страшное оружие...
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    яцык
    1730815339
    палмейрас побратимы спартака
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    Мордаванин
    1730815582
    зыка новость
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730815982
    Где-то там в Португалии неожиданно оживился Фигу)
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    zastenkinar
    1730816309
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Ловкий Бубен
    1730817239
    идиотизм, он оказался рядом и пнул чтобы не мешала , причем тут Зенит и Спартак ???? Об этом нужно писать ?
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    Янвapь 69
    1730820494
    Это он на хряков так наехал ?
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730821349
    Ну и новость, опять админы хотели устроить срач, но впервые не вышло, а наоборот, все вместе посмеялись, редкий случай.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730821662
    Во время удара по этой головешке у почитателей сви ней екнуло сердце, у всех остальных гомерический смех, представляя один слабенький клуб. Гыгыгы
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    fakeid
    1730824835
    смотрел ночью этот матч, но этого эпизода не видел) пс: на всякий случай стало очень стыдно за спартак)
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