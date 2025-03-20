Проститутка раскрыла подробности скандальной секс-вечеринки Неймара

Появились подробности недавней вечеринки Неймара с проститутками.

На одну из участниц секс-вечеринки вышла бразильская передача Fofocalizando. Девушка Ани Авуада (настоящее имя – Наяра Маседо, ее фото ниже) рассказала, что происходило во время отдыха игрока.

«Я попросила его воспользоваться презервативом, другая девушка даже не подумала об этом. Он сказал, что не будет им пользоваться. У него был другой метод. Он показал какой-то пластырь. Я не знаю точно, как он работает.

Что касается другой девушки, то ей Неймар кончил на лицо. Затем она пыталась доставить сперму во влагалище, чтобы забеременеть от футболиста», – сказала Авуада.

Девушки за работу с Неймаром получили по 3500 долларов.

Авуада похвасталась, что благодаря огласке вечеринки с Неймаром стала более популярной в своем бизнесе, выйдя в топы на специализированных платформах.

Неймар заявляет, что на вечеринке был его двойник.

Фото: твиттер Clica e Veja no Perfil, соцсети Ани Авуады