Неймара видели на вечеринке с проститутками – после этого он пропустил матч «Сантоса» и выбыл из состава сборной Бразилии

В Бразилии сообщили о новом ударе по репутации Неймара.
Нападающего «Сантоса» видели на частной вечеринке с проститутками.
Об этом узнала бразильская модель Бруна Бьянкарди, состоящая в отношениях с Неймаром. Сейчас они в ссоре.
Повлияла эта история и на спортивную составляющую. После вечеринки форвард не помог «Сантосу» в проигранном матче с «Коринтиансом» (1:2).
По официальной версии, 33-летний футболист был травмирован. Позднее по медицинским показаниям его убрали из состава сборной Бразилии, заменив на Эндрика из «Реала».
Источник: Portal Leo Dias