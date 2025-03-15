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  • Неймара видели на вечеринке с проститутками – после этого он пропустил матч «Сантоса» и выбыл из состава сборной Бразилии

Неймара видели на вечеринке с проститутками – после этого он пропустил матч «Сантоса» и выбыл из состава сборной Бразилии

Сегодня, 11:25
3

В Бразилии сообщили о новом ударе по репутации Неймара.

Нападающего «Сантоса» видели на частной вечеринке с проститутками.

Об этом узнала бразильская модель Бруна Бьянкарди, состоящая в отношениях с Неймаром. Сейчас они в ссоре.

Повлияла эта история и на спортивную составляющую. После вечеринки форвард не помог «Сантосу» в проигранном матче с «Коринтиансом» (1:2).

По официальной версии, 33-летний футболист был травмирован. Позднее по медицинским показаниям его убрали из состава сборной Бразилии, заменив на Эндрика из «Реала».

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Источник: Portal Leo Dias
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1742032691
Я думаю, что Неймару на халяву дают, он знаменитость, зачем ему проститутки?
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Ловкий Бубен
1742038930
Не дают с девчонками потусить
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