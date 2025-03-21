Жоаозиньо назвал причину, из-за которой не сыграл за сборную России

Вингер «Бразильенсе» Жоаозиньо высказался о российском этапе карьеры.
– Во время выступления за «Краснодар» ты получил гражданство РФ. Что оно для тебя значит?
– Еще когда я только получил паспорт, я очень гордился этим. И до сих пор я горжусь, что стал частью России.
– Чувствуешь себя русским?
– Сложно сказать. Все‑таки видно, что я родился и прожил много времени в другом месте.
Но я и в России жил двенадцать с половиной лет. Испытываю много теплоты к этой стране. Много знаю о культуре России, уважаю и люблю эту страну. Поэтому и хочу часто бывать в России.
– Жалеешь, что так и не удалось сыграть за сборную России?
– Не сказать, что жалею просто от того, что не поиграл за сборную. Жалею из‑за полученной травмы, которая, как мне кажется, помешала сыграть за сборную.
Я тогда был на пике. И думаю, если бы я не сломал ногу, меня бы вызвали. Я бы 100% смог сыграть за Россию. Травма помешала.
- Жоаозиньо выступал в РПЛ за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи» с 2011 по 2023 годы.
- Он получил гражданство РФ 26 августа 2016 года.