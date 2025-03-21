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  • Жоаозиньо назвал причину, из-за которой не сыграл за сборную России

Жоаозиньо назвал причину, из-за которой не сыграл за сборную России

Сегодня, 13:04

Вингер «Бразильенсе» Жоаозиньо высказался о российском этапе карьеры.

– Во время выступления за «Краснодар» ты получил гражданство РФ. Что оно для тебя значит?

– Еще когда я только получил паспорт, я очень гордился этим. И до сих пор я горжусь, что стал частью России.

– Чувствуешь себя русским?

– Сложно сказать. Все‑таки видно, что я родился и прожил много времени в другом месте.

Но я и в России жил двенадцать с половиной лет. Испытываю много теплоты к этой стране. Много знаю о культуре России, уважаю и люблю эту страну. Поэтому и хочу часто бывать в России.

– Жалеешь, что так и не удалось сыграть за сборную России?

– Не сказать, что жалею просто от того, что не поиграл за сборную. Жалею из‑за полученной травмы, которая, как мне кажется, помешала сыграть за сборную.

Я тогда был на пике. И думаю, если бы я не сломал ногу, меня бы вызвали. Я бы 100% смог сыграть за Россию. Травма помешала.

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Источник: «Матч ТВ»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Россия Жоаозиньо
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