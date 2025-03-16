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  • Отец Неймара хочет подать в суд на журналиста, написавшего об участии игрока в вечеринке с проституками

Отец Неймара хочет подать в суд на журналиста, написавшего об участии игрока в вечеринке с проституками

Сегодня, 15:27

Отец нападающего «Сантоса» Неймара думает о том, чтобы подать в суд на журналиста, написавшего об участии футболиста в вечеринке 10 марта. В тот день команда игрока встречалась с «Коринтиансом», а самолет форварда был замечен на вечеринке.

Журналист Лео Диас взял интервью у эскорт-модели Ани Авуады [настоящее имя – Наяра Маседо]. Она рассказала, что у нее были сексуальные отношения с Неймаром и еще одной девушкой. Утверждалось, что для мероприятия с игроком и его десятью друзьями якобы наняли не менее 20 девушек.

Журналист также рассказал, что другая эскортница просила 50 000 реалов [8 тысяч евро] за видео футболиста с вечеринки. Отец Неймара якобы заплатил ей 80 тысяч реалов [12,8 тысячи евро] за молчание.

Однако Неймар и его отец опровергли все данные – и участие форварда в вечеринке, и плату девушке за молчание. Они признали, что вертолет там действительно был, но бразилец его просто одолжил знакомому.

«Мы запросили доказательства платежа в системе PIX, который якобы был направлен девушке, которая утверждала, что это был депозит, сделанный отцом Неймара. И нам подтвердили, что это ложь. В связи с этим мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности.

Мы сожалеем о том, что необоснованные слухи имеют такие последствия и достигают такого уровня», – сказано в заявлении стороны Неймара.

  • 33-летний форвард ранее из-за травмы пропустил полуфинал Лиги Паулиста с «Коринтиансом» (1:2), «Сантос» вылетел из турнира.
  • Неймар получил вызов сборную Бразилии на мартовские игры с Колумбией и Аргентиной. Однако он не сможет принять участия в них из-за травмы.

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Источник: UOL
Бразилия. Серия А Сантос Неймар
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