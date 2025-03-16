Отец Неймара хочет подать в суд на журналиста, написавшего об участии игрока в вечеринке с проституками

Отец нападающего «Сантоса» Неймара думает о том, чтобы подать в суд на журналиста, написавшего об участии футболиста в вечеринке 10 марта. В тот день команда игрока встречалась с «Коринтиансом», а самолет форварда был замечен на вечеринке.

Журналист Лео Диас взял интервью у эскорт-модели Ани Авуады [настоящее имя – Наяра Маседо]. Она рассказала, что у нее были сексуальные отношения с Неймаром и еще одной девушкой. Утверждалось, что для мероприятия с игроком и его десятью друзьями якобы наняли не менее 20 девушек.

Журналист также рассказал, что другая эскортница просила 50 000 реалов [8 тысяч евро] за видео футболиста с вечеринки. Отец Неймара якобы заплатил ей 80 тысяч реалов [12,8 тысячи евро] за молчание.

Однако Неймар и его отец опровергли все данные – и участие форварда в вечеринке, и плату девушке за молчание. Они признали, что вертолет там действительно был, но бразилец его просто одолжил знакомому.

«Мы запросили доказательства платежа в системе PIX, который якобы был направлен девушке, которая утверждала, что это был депозит, сделанный отцом Неймара. И нам подтвердили, что это ложь. В связи с этим мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности.

Мы сожалеем о том, что необоснованные слухи имеют такие последствия и достигают такого уровня», – сказано в заявлении стороны Неймара.