Ловчев назвал сомнительным удаление Литвинова в игре с ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о драке, случившейся во время матча красно-белых с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

«Все расписано в регламенте РПЛ, а я с ним не знаком. Но зачинщиком всего и самым заведенным был, конечно, Роша. Он это все устроил. Удаление Литвинова, по большому счету, было сомнительным. Если Роше и Литвинову выпишут дисквалификацию на одинаковое количество матчей, то это будет неправильно.

Я думаю, что контрольно-дисциплинарный комитет детально рассмотрит этот эпизод и во всем разберется. Но не знаю, что записано в регламенте РПЛ. Если Роша тронул [резервного] судью, то, видимо, будет вынесено дополнительное наказание, он очень подвел свою команду», – сказал Ловчев.

В начале второго тайма между игроками произошла массовая драка, по итогам которой красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Также Роша схватил за руку резервного судью, когда уходил с поля. Если действия бразильца будут расценены как физическое воздействие на арбитра, то, по регламенту, ему может грозить длительная дисквалификация.

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