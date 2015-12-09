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  • Дмитрий Аленичев и воздушный шарик. Что поменялось в «Спартаке» за полгода без Якина

Дмитрий Аленичев и воздушный шарик. Что поменялось в «Спартаке» за полгода без Якина

Так ли плох Мурат Якин и его атака? Что изменил Аленичев? Какая главная ошибка нового тренера? "Бомбардир" отвечает на эти вопросы, внимательно изучив игру московских спартаковцев в первой части сезона.

Пузырь ожиданий

Набрав 13 очков в первых 6 турах Премьер-лиги, притом показывая весьма динамичную и преимущественно изобретательную атакующую игру, многострадальный "Спартак" в который уже раз надул пузырь болельщицких ожиданий до такого размера, что даже наиболее отъявленные скептики из рядов красно-белого братства где-то в глубине души осторожно задавали сами себе два знаменитых вопроса из рекламы "Сеалекса".

При этом далеко не только преданные болельщики, но и сторонние наблюдатели с инженерными калькуляторами отмечали некоторую положительную динамику изменения качественных и количественных игровых показателей, объясняя, почему к "Спартаку" Аленичева стоит относиться серьезно.

Но неожиданный прокол в домашнем матче с "Анжи" и куда более серьезный конфуз на Кубани привел к разгерметизации этого пузыря (или воздушного шарика), который начал сдуваться с характерным свистом. Рекордный разгром "Волги" и бодрая ничья с "Зенитом" позволили на какое-то время успокоить ситуацию и притормозить процесс, но после того, как "Спартак" проиграл четырежды в пяти матчах, попутно вылетев из Кубка, спасательная миссия Аленичева оказалась на грани оглушительного провала.

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Чудесное спасение

Несмотря на заверения Федуна о доверии тренеру и ответные реверансы со стороны Аленичева о полном взаимопонимании с руководством, ультиматум на три предотпускных тура в каком-то виде, скорее всего, существовал в реальности – равно как и административный запрет на использование в этих поединках Широкова.

К чести Дмитрия Анатольевича, в этой критической для себя ситуации он сумел выжать практически максимум возможного, что позволило "Спартаку" почти вдвое сократить отставание до лидера и уйти в отпуск, имея относительно приемлемый очковый багаж и неплохие турнирные перспективы.

Сопоставляя нынешние общекомандные показатели с прошлогодними, нетрудно заметить, что в плане набора очков и общей результативности ситуация практически не поменялась. Но в остальном принципиальных различий между "Спартаком" Аленичева и Якина гораздо больше, чем может показаться.

Что поменялось к лучшему?

Пожалуй, главное, что нынешний наставник красно-белых может занести себе в актив – в целом, более зрелищная и осознанная игра его команды в нападении с упором на коллективные взаимодействия. В относительном выражении прирост командной атакующей активности составляет почти 40% (6,1 против 4,4 голевых моментов за матч).

При этом общая структура голевого созидания (соотношение потенциально голевых атак, организованных коллективно, за счет чисто индивидуальных усилий или в результате розыгрыша "стандартов") изменилась незначительно, хотя доля индивидуальных подвигов несколько сократилась.

Если при Якине "Спартак" не стеснялся играть вторым номером, создавая в позиционном нападении и контратаках практически равное количество угроз – 52% на 48%, то в нынешнем сезоне это соотношение составляет 62% на 38%. Таким образом, рост активности позиционного нападения является более чем полуторакратным (в среднем – с 1,79 до 3,1 голевых моментов за матч).

Доля опасных многоходовок с участием четырех и более игроков увеличилась с 33% до 47%, а численный прирост по сравнению с прошлым годом оказался почти двукратным (в среднем – с 1,21 до 2,20 потенциально голевых многоходовок за матч). Для сравнения почти столько же острых "мультиатак" в нынешнем сезоне проходит у "Зенита" (2,27), и лишь у "Краснодара" этот показатель несколько выше (2,52).

Как следствие, значительно выросла и личная атакующая активность большинства спартаковских игроков.

Достаточно лишь сказать, что из прошлогодней пятерки лучших по абсолютной атакующей активности  игроков "Спартака" (количеству потенциально голевых атак со своим участием) в пятерку нынешнюю попал бы только Промес. Обращаем на себя внимание, что прошлогодние лидеры суммарно провели на поле лишь 68% от максимально возможного игрового времени, тогда как нынешние – аж 79%. 

В этом контексте нет ничего удивительного в гораздо большей степени сыгранности красно-белых в этом сезоне по сравнению с тем, что было при Якине. К слову, у пятерки самых активных зенитовцев в этом сезоне суммарное игровое время составляет почти 83% от максимума (с учетом матчей во всех турнирах), благодаря чему общекомандное созидание подопечных Виллаш-Боаша составляет 6,5 голевых моментов за матч, а средняя результативность находится на уровне 2,12 забитых мячей.

Что осталось по-старому?

Помимо сохранения динамики набора очков и общей результативности, общей чертой того "Спартака" и нынешнего является полная "правосторонняя" несостоятельность. Число угроз, возникающих после атак с правого фланга, колеблется в районе 23-25%, а доля фактически реализованных моментов снижается, хотя вроде бы особо некуда.

Разумеется, фланговая активность напрямую зависит от уровня игры исполнителей, что отражается и на личных показателях крайних защитников. Так, например, активность Дмитрия Комбарова по сравнению с прошлым сезоном хоть немного, но выросла (с КАА 0,76 до КАА 0,81), то аналогичный показатель Паршивлюка, напротив, снизился почти вдвое (с КАА 0,34 до КАА 0,21). У Кирилла Комбарова все вроде бы несколько лучше (КАА 0,70), чем у конкурента, однако лишь одна атака с его участием стала результативной.

Что изменилось к худшему?

По большому счету, главной проблемой сегодняшнего "Спартака" является крайне низкая эффективность.  Значительный количественный прирост в атакующей активности полностью нивелируется расточительностью, причем практически поголовной. Общекомандная реализация по сравнению с прошлым сезоном упала с 34,2% до 27%, а без учета матча с нижегородцами – аж до 23%.

И если контратакующая эффективность находится на достаточно приемлемом уровне в 32%, реализация острых позиционных атак обвалилась с 35% до 24%. В векторном плане практически безнадежным выглядит правый фланг (обвал с 27% до 8%), но и на левом аналогичный показатель несколько скорректировался в худшую сторону (с 39% до 32%).

Главными спартаковскими транжирами являются Зе Луиш и Попов (за вычетом "Волги" - лишь 16% и 17% соответственно), а ведь суммарно на их долю приходится почти треть всех созданных командой голевых моментов. И если болгарин отчасти компенсирует  этот недостаток активной игрой в подыгрыше (на его счету уже 35 ассистов в коллективных атаках с начала сезона – лучший показатель в команде), то от форварда, которого Леонид Арнольдович презентовал как более дешевого, но не менее качественного "дзюбозаменителя", можно было ожидать большего.

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Губительная пассивность

Еще одним важным изменением в атакующей игре "Спартака" при Аленичеве является заметное смещение пиков активности. Если год назад команда Якина заметно продуктивнее проводила середину первого тайма и вторую половину второго, то в этом сезоне пик активности приходится на первые половины таймов, а ближе к концу наступает явный спад.

Это можно объяснить двумя противоположными по смыслу факторами –  с одной стороны, умением Аленичева правильно настроить команду на дебют и мобилизовать ее во время перерыва на активное продолжение, а с другой, худшей физической готовностью нынешнего "Спартака" по отношению к прошлогоднему. Кстати, оба этих фактора ни в коей мере друг друга не исключают.

Интересно еще и то, что в концовках таймов "Спартак" получил в свои ворота ровно половину от всех пропущенных командой мячей (12 из 24), так что эта чрезмерная осторожность (а на самом деле пассивность) не принесла команде ничего хорошего.

И все-таки, принимая во внимание все противоречивые факторы и сопутствующие обстоятельства, следует признать, что с приходом Аленичева атакующая игра "Спартака" изменилась в лучшую сторону, причем в достаточно сжатые сроки.

Три задачи, а иначе...

Все вышеописанное достаточно четко очерчивает круг актуальных задач, стоящий перед Аленичевым в зимнюю паузу.

Во-первых, экстренная реанимация фактически парализованного правого фланга, произвести которую исключительно за счет кадровых резервов едва ли получится. Во-вторых, работа над "физикой", потому как в противном случае "Спартак" продолжит "отдавать концы" и впредь с завидной регулярностью. И, наконец, в-третьих, повышение общей эффективности хотя бы на 3-4 процентных пункта, иначе...

..."воздушный шарик" ожиданий красно-белой торсиды (а вернее те ошметки, что от него останутся) можно будет опустить разве что в соответствующий горшочек, Леонид Арнольдович, как и полагается порядочному ослику, останется без вожделенного подарка, а Дмитрий Анатольевич будет сожран со всеми его тренерскими потрохами, став уже которой по счету жертвой былого величия, клубных традиций и неповторимого спартаковского духа.

Ну а то, что снова будет очень много визга, даже не обсуждается.

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Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Широков Роман Попов Ивелин Зе Луиш Промес Квинси Виллаш-Боаш Андре Якин Мурат Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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Ortaped79
1449682845
у нас всегда ждут что новый тренер придёт И ПОПРЁТ
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RAK-3
1449683835
То ли Аленичев слишком суровым стал, обещая убрать 5-6 игроков зимой, то ли слишком послушным, когда перестал выпускать играть Широкова. Прогнулся. Посмотрим, как закончится сезон. Конец - делу венец!
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headdevil
1450438411
Наконец-то интересная статья
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