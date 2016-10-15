Любовь, надежда, Каррера. Почему фанатам «Спартака» нужно продолжать верить в итальянца

Уже около года в сети гуляет знаменитый мем, посвященный круговороту тренеров «Спартака». В нескольких пунктах, начиная от «Ура! Наш новый главный тренер, мы нашли, кого искали! Настоящий спартаковец!» до «Ленивый бездарь, худший тренер, развалил такую команду!» поэтапно описан путь, который прошел каждый из наставников красно-белых после ухода Олега Романцева. И повторяется это с каждым без исключения. Можно сколь угодно глумиться над решениями спартаковского руководства, но оставим это многочисленной армии троллей.

Последними тренерами, безуспешно пытавшимися привить «Спартаку» европейский менталитет, были Мурат Якин и Унаи Эмери. Попробуем сравнить их пути с тем, что сейчас переживает Каррера.

1. «Ура! Новый тренер!»

Каррера. Сейчас у руля «Спартака» молодой амбициозный специалист без опыта работы главным тренером (не берем в расчет несколько матчей в роли и.о. наставника «Ювентуса» в отсутствие Конте). Отличает итальянца от большинства предыдущих кандидатов и то, что его назначение на пост «алленаторе» было воспринято с прохладцей. Оно и понятно – о Каррере до его приезда в Россию слышали разве что по уши влюбленные в Серию А ботаники.

Эмери. Несмотря на всю помпезность, с которой обставили приход Эмери в «Спартак», сам Унаи на первой пресс-конференции смотрелся как молодой педагог, пришедший на первую лекцию в далекий иностранный университет. Спокойная и размеренная манера общения баска пришлась по душе как болельщикам, так и руководству. Да и авторитет у тренера был что надо – четыре года в «Валенсии» говорят сами за себя.

Якин. «Попадание в топ-3 для «Спартака» – задача минимум» – объявил на первой пресс-конференции суровый швейцарец с турецкими корнями, чем воодушевил большую красно-белую армию, вновь надеявшуюся на тренера-иностранца после ухода Карпина.

2. «Первая победа!»

Каррера. Несмотря на скепсис, время все расставило на свои места. Неожиданно пришли результаты, стала налаживаться игра в атаке, да и сам Массимо оказался парнем хоть куда – и атмосферу наладил, и на пресс-конференциях зажигал. Победа над «Краснодаром» позволила красно-белым закрепиться на первой строчке, а Каррере – собрать десять тонн лестных комментариев в свой адрес на спортивных ресурсах.

Эмери. «Спартак» ворвался в сезон, как атлет стартует с низкого старта – уже на первой минуте Эменике открыл счет в первом туре с «Аланией». Эмери весь матч носился по бровке, активно жестикулировал, строил гримасы. В общем, устраивал концерт, пытаясь донести свои идеи до подопечных. И вот она – первая победа в дебютном матче.

Якин. Спустя несколько месяцев Дзюба бросит свою знаменитую фразу в адрес Эмери. Спустя полтора года – оформит дубль в дебютном матче Мурата Якина в «Спартаке». 4:0, «Рубин» в нокауте, болельщики в эйфории.

3. «Возрождение традиций!»

Каррера. К седьмому туру «Спартак» прочно обосновался на первом месте. Карреру заливали потоком хвалебных статей, приписывая его заслугам прогресс Зобнина и Кутепова, надежность в обороне, разноплановую игру в атаке, оживление Зе Луиша и Ещенко, приобретение Фернандо и так далее и тому подобное. Сам он лишь скромно улыбался и отвечал: «Я работаю с настоящими воинами». Счастье, дух, идиллия!

Эмери. Тем же настроем были пропитаны трибуны «Арены-Химки», светившиеся от красно-белых файеров и улыбок пришедших поддержать «Спартак» в дерби против «Динамо». Спартаковцы вынесли соперника в одну калитку, в красивом изысканном стиле раскатав бело-голубых соперников. На секунду ухмыльнулся даже кислолицый Кариока после четвертого мяча.

Якин. Старый сценарий, о котором даже лень лишний раз писать. Во втором матче под руководством Якина «Спартак» вновь одержал победу, Дзюба вновь оформил дубль. Тренер – гений, Дзюба – герой.

4. «Как мы могли проиграть?»

Каррера. Первую неудачу в роли главного тренера «Спартака» Каррера потерпел в Кубке России, вылетев из него на ранней стадии. Болельщики и руководство отнеслись с пониманием. В конце концов, перелет в Хабаровск мог утомить игроков. Да и вообще многие уже заговорили о чемпионстве. На кой нужен этот кубок? Однако поражение от «Уфы» уже в рамках чемпионата вряд ли можно было чем-нибудь оправдать. «Спартак» не смог ничего путного создать у ворот словившего кураж Лунева, а у своих напортачил не на один, а на несколько голов. Как итог – 0:1 и поднявшийся в сети вой.

Эмери. Что было в следующем туре – не объяснит никто. На Петровском «Зенит» в пух и прах разнес гостей из столицы, отправив в ворота Андрея Диканя пять мячей. О принципиальности дерби между «Спартаком» и «Зенитом» и говорить излишне, потому вотум доверия Эмери после того матча резко упал.

Якин. Осечка на выезде с «Краснодаром» в третьем туре (0:4) была списана на дело случая, однако когда «Спартак» проиграл «Амкару» в прессе вновь начал накапливаться ком негатива.

Сырой фундамент. Почему ранний вылет «Спартака» из Кубка – не вина Карреры

5. «Полкоманды разогнать!»

Каррера. Так, как обсуждали судейство в матче «Зенит» – «Спартак», не обсуждали, наверное, даже вылет сборной России с Евро. Однако, несмотря на всю волну негодования в адрес арбитра, большинство адекватных фанатов «Спартака» признало, что в поражении на «Петровском» виноваты и игроки. Оказалось, что Кутепов пока не тянет на роль нового Онопко, Зобнин и Глушаков не могут показывать стабильную игру в центре поля, Ещенко так вообще вновь занялся привозами. Появилась даже «утка», что разочарованный результатами команды Федун вновь готов указать тренеру на дверь. К счастью, информацию опровергли.

Эмери. Казалось, что последующая минимальная победа над «Рубином» после осечки в Питере вернет игроков в нужную колею. Однако затем результаты «Спартака» стали нестабильными. Апогеем стало поражение в домашней игре с все тем же «Динамо». 1:5 – и Эмери, не дойдя до пресс-зала, узнал о своей отставке.

Якин. Дзюба резко перестал забивать и спустя полгода ушел в аренду в «Ростов». Якин экспериментировал с составом, искал новые сочетания, ошибался, вновь вставал. Швейцарец надеялся, что ему дадут один сезон на адаптацию и подбор состава, однако после того, как команда пропустила 11 мячей в заключительных четырех турах, увидел перед собой указующий перст, направленный в сторону двери с надписью Exit.

Что дальше?

Унаи Эмери в общей сложности продержался в «Спартаке» четыре месяца и устами Дзюбы услышал в свой адрес приговор, обвинивший его в профнепригодности. Оттоптались на баске все, кому не лень. Он не дал ни одного прощального комментария – просто отряхнулся, вышел через черный ход и завоевал три подряд Лиги Европы с «Севильей».

Якин продержался целый сезон. Команда заняла шестое место в чемпионате, не квалифицировалась в еврокубки, не показывала стабильную игру и не имела выстроенного состава. Полный набор характеристик провального первого сезона. «Игры нет! Тренер исчерпал себя. Его уровень – Пердив! При прошлом была хоть какая-то мысль!» – бла-бла-бла, старая песня на форумах. Как итог – увольнение и новые поиски «того самого» тренера.

Стоит признать, что болельщики «Спартака» учатся на своих ошибках. Вместо потоков грязи после первых провалов они вывешивают напротив базы баннер на итальянском «Каррера, верим!», списывают неудачи на неопытность и то, что Массимо только начал работать с командой. Самому итальянцу сейчас как никогда важно почувствовать поддержку. Он производит впечатление того человека, который может дать «Спартаку» то, чего ему не хватало долгие годы – стабильности. Каррере важно чувствовать, что ему доверяют. И это доверие и поддержка необходимы и со стороны руководства. Даже в случае поражения от «Ростова», даже если «Спартак» вновь провалит сезон. Пора учиться на ошибках.

Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина