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    Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина


    3.7
    Голосов: 6
    19.09.2016 18:00
    Слова Дмитрия Аленичева и Валерия Карпина о «Спартаке» под руководством Массимо Карреры заставили вспомнить, как в России безжалостно реагировали на работу других иностранцев во главе красно-белых.

    «Спартак» — чемпион на 50%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 5 туров

    «Спартак» — чемпион-2001. Где сейчас его герои

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 сентября 2016, 09:35

      И все-таки, дело тут не в тренерах, которые подходили - не подходили Спартаку..
      Видимо, внутри клуба все определяет нездоровая атмосфера Федуна: тренеры без поддержки руководства, футболисты могут позволить себе обидеться или назвать тренера "трениришкой"..
      Сейчас у Спартак есть игровой лидер (Промес) и энтузиазм.. насколько этого хватит (все это не раз было у всех команд и у Спартака в частности)? Какова мотивация ключевых игроков: Боккети, Комбаров, Глушаков (к нему как-то меньше всего вопросов), Попов, Зе Луиш??? Если все сложится, вернется игровой тонус и результат они перезагрузят свои карьеры и, вероятно, поменяют клуб.. Какой Каррера тренер - никто не знает, а в Спартаке такие более, чем на сезон не задерживались.. так что, скорее всего, это лишь локальное возвращение Спартака и к концу этого или началу следующего сезона все вернется на круги своя к сожалению

      0
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 19 сентября 2016, 23:54

      А, что тут не так? Сколько раз тренеры с именами приходили в хорошие клубы и вылетали посреди сезона за "полную проф. непригодность", а потом снова, с другими командами, показывали результаты. Премьер-лига каждый год такое выдаёт. И в сборных это постоянно происходит. Про нашу не говорю, а вот те же англичане тренеров меняют как перчатки. А результатов всё нет! Да ещё неизвестно, как и ПСЖ в этом году заиграет. То, что творилось в Спартаке при этих наставниках, было настоящим бардаком, с неизвестным продолжением, как и при Аленичеве. Может он придёт в какой-нить Бордо и так-же сделает хет-трик в Л.Е. Больших ему и двум другим, вышеупомянутым тренерам, успехов! Но в Спартаке они не прижились. Бывает...

      2
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      Рейтинг: +545

      kachan63 19 сентября 2016, 21:20

      Молодец Эмери! Умыл всех этих критиканов и лже-экспертов тройным подряд взятием ЛЕ! Интересно, Бубнов сейчас считает его за тренера?

      7
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb > kachan63 19 сентября 2016, 22:06

      ))))

      1
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 19 сентября 2016, 20:21

      Эмери все таки сильный тренер,ведь не зря после Спартака он три кубка Европы взял!!!!!А то что его убрали это видна рука Валеры Картина и супер футбольной проститутки Дзюбиньо)))Унаи многое мог дать Спартака если спокойнее дали бы работать!!!!СПАРТАК ЧЕМПИОН

      5
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 19 сентября 2016, 19:51

      Вот в критике у нас всё по делу говорят, а вот когда касается дела...

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 сентября 2016, 19:42

      Всё по делу сказано, ага, не всякому иноземцу с именем дано оставить добрый след в российском футболе.

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 19 сентября 2016, 18:44

      спартак чемпионыч гы ыгы гы

      -3
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      Рейтинг: +293

      VVK13 19 сентября 2016, 18:33

      это все да, но этот тренеришка что выиграл бронзу в испании (и как все говорили это может любой) выиграл после спартака 3! ЛЕ подряд это тоже может каждый? а вообще что бог не делает все к лучшему, вот и мы дождались нормальной игры

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 19 сентября 2016, 18:27

      Комменты Титова - огонь. Да и Аленичева.

      1
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      Рейтинг: +143

      Essence 19 сентября 2016, 18:20

      Менталитет у нас такой.Деньги есть-хочу завтра уже чемпионат россии и лигу чемпионов.у нас не умеют работать планомерно.

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