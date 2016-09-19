Каррерим. Как из «Спартака» изгоняли Эмери и Якина

«Спартак» — чемпион на 50%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 5 туров
«Спартак» — чемпион-2001. Где сейчас его герои
«Спартак» — чемпион на 50%. Как часто в РФПЛ удерживали лидерство после 5 туров
«Спартак» — чемпион-2001. Где сейчас его герои
И все-таки, дело тут не в тренерах, которые подходили - не подходили Спартаку..
Видимо, внутри клуба все определяет нездоровая атмосфера Федуна: тренеры без поддержки руководства, футболисты могут позволить себе обидеться или назвать тренера "трениришкой"..
Сейчас у Спартак есть игровой лидер (Промес) и энтузиазм.. насколько этого хватит (все это не раз было у всех команд и у Спартака в частности)? Какова мотивация ключевых игроков: Боккети, Комбаров, Глушаков (к нему как-то меньше всего вопросов), Попов, Зе Луиш??? Если все сложится, вернется игровой тонус и результат они перезагрузят свои карьеры и, вероятно, поменяют клуб.. Какой Каррера тренер - никто не знает, а в Спартаке такие более, чем на сезон не задерживались.. так что, скорее всего, это лишь локальное возвращение Спартака и к концу этого или началу следующего сезона все вернется на круги своя к сожалению
А, что тут не так? Сколько раз тренеры с именами приходили в хорошие клубы и вылетали посреди сезона за "полную проф. непригодность", а потом снова, с другими командами, показывали результаты. Премьер-лига каждый год такое выдаёт. И в сборных это постоянно происходит. Про нашу не говорю, а вот те же англичане тренеров меняют как перчатки. А результатов всё нет! Да ещё неизвестно, как и ПСЖ в этом году заиграет. То, что творилось в Спартаке при этих наставниках, было настоящим бардаком, с неизвестным продолжением, как и при Аленичеве. Может он придёт в какой-нить Бордо и так-же сделает хет-трик в Л.Е. Больших ему и двум другим, вышеупомянутым тренерам, успехов! Но в Спартаке они не прижились. Бывает...
Эмери все таки сильный тренер,ведь не зря после Спартака он три кубка Европы взял!!!!!А то что его убрали это видна рука Валеры Картина и супер футбольной проститутки Дзюбиньо)))Унаи многое мог дать Спартака если спокойнее дали бы работать!!!!СПАРТАК ЧЕМПИОН
Вот в критике у нас всё по делу говорят, а вот когда касается дела...
Всё по делу сказано, ага, не всякому иноземцу с именем дано оставить добрый след в российском футболе.
спартак чемпионыч гы ыгы гы
Менталитет у нас такой.Деньги есть-хочу завтра уже чемпионат россии и лигу чемпионов.у нас не умеют работать планомерно.