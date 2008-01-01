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Атлетик - результаты матчей
Бильбао
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Сайт:
http://athletic-bilbao.ru/
Тренер:
Эдин Терзич
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Таблица
Испания. Примера. 2026/2027
Суперкубок Испании. 2025/2026
Испания. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Испания. Примера. 2025/2026
Суперкубок Испании. 2024/2025
Испания. Кубок. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Испания. Примера. 2024/2025
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Испания. Примера. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
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Суперкубок Испании. 2021/2022
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Примера. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Суперкубок Испании. 2020/2021
Испания. Примера. 2020/2021
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Испания. Примера. 2019/2020
Испания. Кубок. 2018/2019
Испания. Примера. 2018/2019
Испания. Кубок. 2017/2018
Испания. Примера. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Испания. Кубок. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Испания. Примера. 2016/2017
Испания. Кубок. 2015/2016
Испания. Примера. 2015/2016
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Испания. Кубок. 2014/2015
Испания. Примера. 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2013/2014
Испания. Примера. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2012/2013
Испания. Примера. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Суперкубок Испании. 2009
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Испания. Примера. 2007/2008
12.09 | 19:30
Атлетик
1 : 1
Эльче
05.09 | 17:15
Атлетик
3 : 0
Атлетико
30.08 | 22:30
Сельта
0 : 2
Атлетик
27.08 | 22:00
Барселона
2 : 0
Атлетик
22.08 | 18:00
Атлетик
1 : 3
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