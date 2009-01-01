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    Атлетик - результаты

    Город Бильбао
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://athletic-bilbao.ru/
    Стадион Сан Мамес Баррия
    Тренер Эрнесто Вальверде
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:00 Атлетик 2:3 Жирона
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:30 Атлетико 1:0 Атлетик
    21 тур
    		11 февраля, суббота 23:00 Валенсия 1:2 Атлетик
    20 тур
    		3 февраля, пятница 23:00 Атлетик 4:1 Кадис
    19 тур
    		29 января, воскресенье 20:30 Сельта 1:0 Атлетик
    18 тур
    		22 января, воскресенье 23:00 Атлетик 0:2 Реал
    17 тур
    		14 января, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик
    16 тур
    		9 января, понедельник 23:00 Атлетик 0:0 Осасуна
    15 тур
    		29 декабря, четверг 21:15 Бетис 0:0 Атлетик
    14 тур
    		8 ноября, вторник 22:00 Атлетик 3:0 Вальядолид
    13 тур
    		4 ноября, пятница 23:00 Жирона 2:1 Атлетик
    12 тур
    		30 октября, воскресенье 20:30 Атлетик 1:0 Вильярреал
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 22:00 Барселона 4:0 Атлетик
    10 тур
    		18 октября, вторник 21:00 Хетафе 2:2 Атлетик
    9 тур
    		15 октября, суббота 22:00 Атлетик 0:1 Атлетико
    8 тур
    		8 октября, суббота 19:30 Севилья 1:1 Атлетик
    7 тур
    		30 сентября, пятница 22:00 Атлетик 4:0 Альмерия
    6 тур
    		17 сентября, суббота 22:00 Атлетик 3:2 Райо Вальекано
    5 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:15 Эльче 1:4 Атлетик
    4 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:15 Атлетик 0:1 Эспаньол
    3 тур
    		29 августа, понедельник 21:00 Кадис 0:4 Атлетик
    2 тур
    		21 августа, воскресенье 18:30 Атлетик 1:0 Валенсия
    1 тур
    		15 августа, понедельник 18:30 Атлетик 0:0 Мальорка
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