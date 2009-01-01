Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:00
|Атлетик
|2:3
|Жирона
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|21 тур
|11 февраля, суббота
|23:00
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|20 тур
|3 февраля, пятница
|23:00
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|19 тур
|29 января, воскресенье
|20:30
|Сельта
|1:0
|Атлетик
|18 тур
|22 января, воскресенье
|23:00
|Атлетик
|0:2
|Реал
|17 тур
|14 января, суббота
|23:00
|Реал Сосьедад
|3:1
|Атлетик
|16 тур
|9 января, понедельник
|23:00
|Атлетик
|0:0
|Осасуна
|15 тур
|29 декабря, четверг
|21:15
|Бетис
|0:0
|Атлетик
|14 тур
|8 ноября, вторник
|22:00
|Атлетик
|3:0
|Вальядолид
|13 тур
|4 ноября, пятница
|23:00
|Жирона
|2:1
|Атлетик
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|20:30
|Атлетик
|1:0
|Вильярреал
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|22:00
|Барселона
|4:0
|Атлетик
|10 тур
|18 октября, вторник
|21:00
|Хетафе
|2:2
|Атлетик
|9 тур
|15 октября, суббота
|22:00
|Атлетик
|0:1
|Атлетико
|8 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Севилья
|1:1
|Атлетик
|7 тур
|30 сентября, пятница
|22:00
|Атлетик
|4:0
|Альмерия
|6 тур
|17 сентября, суббота
|22:00
|Атлетик
|3:2
|Райо Вальекано
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:15
|Эльче
|1:4
|Атлетик
|4 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:15
|Атлетик
|0:1
|Эспаньол
|3 тур
|29 августа, понедельник
|21:00
|Кадис
|0:4
|Атлетик
|2 тур
|21 августа, воскресенье
|18:30
|Атлетик
|1:0
|Валенсия
|1 тур
|15 августа, понедельник
|18:30
|Атлетик
|0:0
|Мальорка