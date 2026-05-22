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«Реал» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65

22 мая 2026 10:00
Реал - Атлетик
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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1.65
ОЗ – да
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23 мая в 38-м туре Примеры встречаются «Реал» и «Атлетик». Матч в Мадриде начнется в 22:00 (мск).

«Реал»

Команда Альваро Арбелоа досрочно проиграла чемпионскую гонку. Для фанатов сливочных вдвойне обидно, что чемпионский титул «Барса» оформила именно в Класико 3 тура назад.

Последние результаты:

  • 17.05.26 «Севилья» – «Реал» – 0:1;
  • 14.05.26 «Реал» – «Овьедо» – 2:0;
  • 10.05.26 «Барселона» – «Реал» – 2:0.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 45 очков и занимает 12-е место. От еврокубковой зоны команда Эрнесто Вальверде отстает на 3 очка и имеет лишь теоретические шансы вскочить в последний вагон.

Предыдущие результаты:

  • 17.05.26 «Атлетик» – «Сельта» – 1:1;
  • 13.05.26 «Эспаньол» – «Атлетик» – 2:0;
  • 10.05.26 «Атлетик» – «Валенсия» – 0:1.

Очные встречи

  • 03.12.25 «Атлетик» – «Реал» – 0:3;
  • 20.04.25 «Реал» – «Атлетик» – 1:0;
  • 04.12.24 «Атлетик» – «Реал» – 2:1.

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»

Ничья с «Сельтой» в прошлом туре фактически перечеркнула шансы басков на еврокубки. Теперь им нужно обыгрывать «Реал» и надеяться, что 4 конкурента потеряют очки. Мадридцы наверняка хотят закончить провальный для себя сезон домашней победой, чтобы немного сгладить негатив. Ждем голов от обеих команд.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.65.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.

1.65
ОЗ – да
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Атлетик Реал
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