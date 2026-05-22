22 мая 2026 10:00
Реал - Атлетик
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 турПерейти в онлайн матча
23 мая в 38-м туре Примеры встречаются «Реал» и «Атлетик». Матч в Мадриде начнется в 22:00 (мск).
«Реал»
Команда Альваро Арбелоа досрочно проиграла чемпионскую гонку. Для фанатов сливочных вдвойне обидно, что чемпионский титул «Барса» оформила именно в Класико 3 тура назад.
Последние результаты:
- 17.05.26 «Севилья» – «Реал» – 0:1;
- 14.05.26 «Реал» – «Овьедо» – 2:0;
- 10.05.26 «Барселона» – «Реал» – 2:0.
«Атлетик»
«Атлетик» набрал 45 очков и занимает 12-е место. От еврокубковой зоны команда Эрнесто Вальверде отстает на 3 очка и имеет лишь теоретические шансы вскочить в последний вагон.
Предыдущие результаты:
- 17.05.26 «Атлетик» – «Сельта» – 1:1;
- 13.05.26 «Эспаньол» – «Атлетик» – 2:0;
- 10.05.26 «Атлетик» – «Валенсия» – 0:1.
Очные встречи
- 03.12.25 «Атлетик» – «Реал» – 0:3;
- 20.04.25 «Реал» – «Атлетик» – 1:0;
- 04.12.24 «Атлетик» – «Реал» – 2:1.
Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»
Ничья с «Сельтой» в прошлом туре фактически перечеркнула шансы басков на еврокубки. Теперь им нужно обыгрывать «Реал» и надеяться, что 4 конкурента потеряют очки. Мадридцы наверняка хотят закончить провальный для себя сезон домашней победой, чтобы немного сгладить негатив. Ждем голов от обеих команд.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.65.
- Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 8.50.