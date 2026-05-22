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23 мая в 38-м туре Примеры встречаются «Реал» и «Атлетик». Матч в Мадриде начнется в 22:00 (мск).

«Реал»

Команда Альваро Арбелоа досрочно проиграла чемпионскую гонку. Для фанатов сливочных вдвойне обидно, что чемпионский титул «Барса» оформила именно в Класико 3 тура назад.

Последние результаты:

17.05.26 «Севилья» – «Реал» – 0:1;

14.05.26 «Реал» – «Овьедо» – 2:0;

10.05.26 «Барселона» – «Реал» – 2:0.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 45 очков и занимает 12-е место. От еврокубковой зоны команда Эрнесто Вальверде отстает на 3 очка и имеет лишь теоретические шансы вскочить в последний вагон.

Предыдущие результаты:

17.05.26 «Атлетик» – «Сельта» – 1:1;

13.05.26 «Эспаньол» – «Атлетик» – 2:0;

10.05.26 «Атлетик» – «Валенсия» – 0:1.

Очные встречи

03.12.25 «Атлетик» – «Реал» – 0:3;

20.04.25 «Реал» – «Атлетик» – 1:0;

04.12.24 «Атлетик» – «Реал» – 2:1.

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»

Ничья с «Сельтой» в прошлом туре фактически перечеркнула шансы басков на еврокубки. Теперь им нужно обыгрывать «Реал» и надеяться, что 4 конкурента потеряют очки. Мадридцы наверняка хотят закончить провальный для себя сезон домашней победой, чтобы немного сгладить негатив. Ждем голов от обеих команд.