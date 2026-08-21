Матч 2 тура чемпионата Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Севильей» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Сан-Мамес». Хозяева пока не набрали очков в новом сезоне, но их стартовый матч был перенесен, поэтому они уступают сопернику в игровом тонусе. Гости, напротив, уверенно начали чемпионат, обыграв «Райо Вальекано» (2:1), и с тремя очками располагаются на четвертом месте. При этом «Атлетик» традиционно силен в домашних матчах против «Севильи» – он не проигрывает в пяти из семи последних встреч на «Сан-Мамес». Сможет ли «Севилья» прервать эту серию и продолжить победный старт, или хозяева подтвердят статус фаворита на своем поле?

Кто победит в матче

«Атлетик» делает ставку на мощь «Сан-Мамеса» и атакующую стабильность. Команда забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Севильей» хозяева также забивают в шести последних матчах подряд, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Однако предсезонные результаты вызывают вопросы: поражения от «Аталанты» (0:1) и «Марселя» (1:3) при победах над «Бургосом» (3:0) и «Расингом» (3:0). Оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что против атакующей «Севильи» может стать проблемой. Тем не менее домашний стадион и историческая уверенность в матчах с этим соперником дают «Атлетику» серьезное преимущество.

«Севилья» подходит к матчу с победным настроением после стартового успеха над «Райо Вальекано» (2:1). Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. Оборона гостей выглядит надежнее, чем у хозяев: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. В предсезонных матчах «Севилья» обыграла «Байер» (2:1), «Утрехт» (1:0) и «НЕК» (2:1), что подтверждает хорошую готовность. Однако гостевые матчи против «Атлетика» складываются для них непросто – в пяти из семи последних выездных встреч они не побеждали. Психологическое давление и сложный выезд на «Сан-Мамес» могут сказаться на результате.

Итоговый вывод: несмотря на хороший старт «Севильи», «Атлетик» имеет преимущество домашнего поля и уверенную статистику очных встреч на своем стадионе. Хозяева способны забить и реализовать свои моменты, тогда как гостям будет непросто сдержать давление трибун. Наиболее вероятный исход – победа «Атлетика» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Севилья» имеет общий перевес: 30 побед против 22 у «Атлетика», еще 14 матчей завершились вничью. Однако на «Сан-Мамес» «Атлетик» не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а в последних очных матчах на своем поле он дважды побеждал (3:2 и 1:0). «Севилья» начала сезон с победы, но в гостях у «Атлетика» у нее регулярно возникают проблемы. Это создает предпосылки для победы хозяев, несмотря на их более поздний старт в чемпионате.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетика» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и уверенная статистика очных встреч на «Сан-Мамес» делают хозяев фаворитами. «Севилья» опасна, но вряд ли сумеет прервать неудачную серию в Бильбао. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетика» с коэффициентом 1,72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Севильей» состоится 22 августа 2026 года в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».