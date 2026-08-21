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«Атлетик» – «Севилья»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

21 августа 2026 9:45
Атлетик - Севилья
22 авг. 2026, суббота 18:00 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Атлетика»
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Матч 2 тура чемпионата Испании между «Атлетиком» из Бильбао и «Севильей» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Сан-Мамес». Хозяева пока не набрали очков в новом сезоне, но их стартовый матч был перенесен, поэтому они уступают сопернику в игровом тонусе. Гости, напротив, уверенно начали чемпионат, обыграв «Райо Вальекано» (2:1), и с тремя очками располагаются на четвертом месте. При этом «Атлетик» традиционно силен в домашних матчах против «Севильи» – он не проигрывает в пяти из семи последних встреч на «Сан-Мамес». Сможет ли «Севилья» прервать эту серию и продолжить победный старт, или хозяева подтвердят статус фаворита на своем поле?

Кто победит в матче

«Атлетик» делает ставку на мощь «Сан-Мамеса» и атакующую стабильность. Команда забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола. В очных встречах с «Севильей» хозяева также забивают в шести последних матчах подряд, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Однако предсезонные результаты вызывают вопросы: поражения от «Аталанты» (0:1) и «Марселя» (1:3) при победах над «Бургосом» (3:0) и «Расингом» (3:0). Оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что против атакующей «Севильи» может стать проблемой. Тем не менее домашний стадион и историческая уверенность в матчах с этим соперником дают «Атлетику» серьезное преимущество.

«Севилья» подходит к матчу с победным настроением после стартового успеха над «Райо Вальекано» (2:1). Команда забивает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. Оборона гостей выглядит надежнее, чем у хозяев: всего 1,00 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. В предсезонных матчах «Севилья» обыграла «Байер» (2:1), «Утрехт» (1:0) и «НЕК» (2:1), что подтверждает хорошую готовность. Однако гостевые матчи против «Атлетика» складываются для них непросто – в пяти из семи последних выездных встреч они не побеждали. Психологическое давление и сложный выезд на «Сан-Мамес» могут сказаться на результате.

Итоговый вывод: несмотря на хороший старт «Севильи», «Атлетик» имеет преимущество домашнего поля и уверенную статистику очных встреч на своем стадионе. Хозяева способны забить и реализовать свои моменты, тогда как гостям будет непросто сдержать давление трибун. Наиболее вероятный исход – победа «Атлетика» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Севилья» имеет общий перевес: 30 побед против 22 у «Атлетика», еще 14 матчей завершились вничью. Однако на «Сан-Мамес» «Атлетик» не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а в последних очных матчах на своем поле он дважды побеждал (3:2 и 1:0). «Севилья» начала сезон с победы, но в гостях у «Атлетика» у нее регулярно возникают проблемы. Это создает предпосылки для победы хозяев, несмотря на их более поздний старт в чемпионате.

Личные встречи
Побед - 20 (44%)
Ничьих - 5 (11%)
Побед - 20 (44%)
55
Забитых мячей
59
1.22
В среднем за матч
1.31
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 3
24.10.2010
Атлетик
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
29.09.2024
Севилья
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
2 : 1
24.01.2026
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
3 : 2
17.08.2025
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
0 : 1
16.03.2025
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
29.09.2024
Севилья
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
2 : 0
19.05.2024
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 1
27.04.2023
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
1 : 1
08.10.2022
Атлетик
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1 : 0
22.05.2022
Атлетик
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 1
11.12.2021
Севилья
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0 : 1
03.05.2021
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
2 : 1
31.10.2020
Севилья
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 2
09.07.2020
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1 : 1
03.01.2020
Атлетик
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
2 : 0
18.05.2019
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Севилья
0 : 1
16.01.2019
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
2 : 0
13.01.2019
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
1 : 3
10.01.2019
Севилья
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
2 : 0
03.03.2018
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 0
14.10.2017
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
1 : 0
02.03.2017
Атлетик
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
3 : 1
24.09.2016
Севилья
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
3 : 1
14.05.2016
Севилья
Лига Европы, 1/4 финала
Севилья
1 : 2
14.04.2016
Атлетик
Лига Европы, 1/4 финала
Атлетик
1 : 2
07.04.2016
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
2 : 0
09.01.2016
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
2 : 0
04.04.2015
Атлетик
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
1 : 0
02.11.2014
Севилья
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
3 : 1
27.04.2014
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
1 : 1
15.12.2013
Атлетик
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 1
08.04.2013
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
11.11.2012
Севилья
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
08.04.2012
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 2
20.11.2011
Атлетик
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 0
06.03.2011
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
4 : 3
24.10.2010
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
0 : 0
28.02.2010
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 4
26.09.2009
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
3 : 0
04.03.2009
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 2
28.02.2009
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
2 : 1
04.02.2009
Атлетик
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
4 : 0
05.10.2008
Атлетик
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
4 : 1
18.05.2008
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
2 : 0
12.01.2008
Севилья
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
24
B. Gerenabarrena
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
28
Пейо Каналес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
36
Осо
ЛЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
9
Robbie Ure
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Уго Ринкон
ПЗ
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
20
Алехандро Рего
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Севилья
13
Фран Гонсалес
ВР
1
Рафаэль Ромеро
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
34
Iker Muñoz
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
16
Исаак Ромеро
ЦФ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
4
Паредес
12
Аресо
24
8
Сансет
28
Каналес
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
3-3-1-3
1
Влаходимос
17
Суасо
12
Санганте
5
Кастрин
2
Иглесиас
6
Агум
36
Осо
18
Гуриди
9
10
Фернандес
30
4
Паредес
15
Ринкон
15
Ринкон
4
Паредес
12
Аресо
14
Ляпорт
14
Ляпорт
12
Аресо
9
Уильямс
10
Уильямс
10
Уильямс
9
Уильямс
24
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
24
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
3
Диас
3
Диас
12
Санганте
22
Кармона
22
Кармона
12
Санганте
18
Гуриди
16
Ромеро
16
Ромеро
18
Гуриди
30
21
Эджуке
21
Эджуке
30
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Фран Гонсалес
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
1
Рафаэль Ромеро
ВР
34
Iker Muñoz
ЦЗ
27
Nico Guillén
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
20
Алехандро Рего
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
31
Йоанеко Луижан
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
20
Георгий Кочорашвили
ЦП
1
Рафаэль Ромеро
ВР
34
Iker Muñoz
ЦЗ
27
Nico Guillén
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
Точно не сыграют
Дани Вивиан
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Унаи Венцедор
ЦП
Андони Горосабель
ПЗ
Беньят Прадос
ЦП
Нико Серрано
ЛВ
Севилья
Точно не сыграют
Альфон Гонсалес
ЛВ
Маркао
ЦЗ
Кике Салас
ЦЗ
Рубен Варгас
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Атлетика» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и уверенная статистика очных встреч на «Сан-Мамес» делают хозяев фаворитами. «Севилья» опасна, но вряд ли сумеет прервать неудачную серию в Бильбао. Рекомендуемая ставка – победа «Атлетика» с коэффициентом 1,72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Севильей» состоится 22 августа 2026 года в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Атлетик» – «Севилья»: смотреть онлайн.

1.72
Победа «Атлетика»
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Севилья Атлетик
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