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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 27 апреля 2023
Атлетик
27.04.2023, четверг, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
90+1'
Л. Окампос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Севилья
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+2
Желтая карточка
Е. Альварес
90'
+2
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Окампос
Замена
А. Арес
️️️️
Н. Уильямс
89'
84'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
81'
Желтая карточка
Л. Окампос
Замена
У. Венцедор
️️️️
А. Эррера
81'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
80'
Желтая карточка
О. Сансет
72'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Г. Гурусета
66'
56'
Замена
А. Гомес
️️️️
Сусо
56'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
55'
Замена
П. Гуйе
️️️️
И. Ракитич
46'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Э. Ламела
45'
Желтая карточка
М. Акунья
38'
Желтая карточка
Э. Ламела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
3
Вивиан
18
де Маркос
21
Эррера
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-1-2-3-1
13
Дмитрович
16
Навас
5
Баде
21
Акунья
5
Фернандо
8
Гудель
11
Ракитич
10
Сусо
9
Ламела
7
Окампос
21
Эн-Несири
21
Эррера
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Эррера
10
Уильямс
7
Арес
7
Арес
10
Уильямс
11
Гурусета
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
11
Ракитич
18
Гуйе
18
Гуйе
11
Ракитич
9
Ламела
17
Хиль
17
Хиль
9
Ламела
10
Сусо
10
Гомес
10
Гомес
10
Сусо
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Севилья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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