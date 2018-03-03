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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 03 марта 2018
Севилья
03.03.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
27'
Л. Муриэль
32'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
Желтая карточка
Х. Корреа
83'
83'
Желтая карточка
И. Мартинес
79'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Нолито
75'
64'
Желтая карточка
Э. Саборит
ГОЛ! 2:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
С. Н'Зонзи
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Ф. Васкес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
13
Кепа
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
2
Лангле
25
Меркадо
19
Лаюн
15
Н'Зонзи
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
32
Корреа
10
Муриэль
3-3-2-1-1
13
Кепа
4
Саборит
26
Мартинес
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
12
Сан Хосе
14
Сусаета
8
Итурраспе
14
Кордоба
9
Уильямс
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Севилья - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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