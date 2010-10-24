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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 24 октября 2010
Севилья
24.10.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 8 тур
4 : 3
Завершен
Атлетик
35'
Л. Фабиано
45'
Ф. Кануте (П)
62'
Л. Фабиано
80'
Ф. Кануте (П)
73'
Ф. Льоренте
77'
Ф. Льоренте (П)
90+4'
И. Габилондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
+4
ГОЛ! 4:3!
И. Габилондо
Желтая карточка
Койкили
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Ромарик
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Ф. Кануте
Желтая карточка
Г. Ирайсос
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
А. Конко
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
ГОЛ! 3:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Замена
П. Орбаис
️️️️
К. Гурпеги
Вторая желтая
Ф. Наварро
Замена
Й. Велес
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 3:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
Ромарик
Замена
И. Габилондо
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Кануте
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
Ф. Кануте
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Севилья
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
25
Конко
4
Алексис
4
Касерес
3
Наварро
35
Дабо
17
Капель
11
Ренато
5
Ромарик
9
Фабиано
11
Кануте
4-2-2-2
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
29
Устариц
3
Койкили
14
Сусаета
18
Гурпеги
26
Мартинес
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
5
Ромарик
17
Гуаренте
17
Гуаренте
5
Ромарик
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
14
Сусаета
11
Габилондо
11
Габилондо
14
Сусаета
18
Гурпеги
6
Орбаис
6
Орбаис
18
Гурпеги
10
Муньяин
21
Велес
21
Велес
10
Муньяин
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
20
Алехандро Альфаро
АП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Севилья - Атлетик
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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