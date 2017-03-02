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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетик
Севилья - Атлетик: обзор матча 02 марта 2017
Севилья
02.03.2017, четверг, 23:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
14'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетик
Желтая карточка
М. Краневиттер
90'
Желтая карточка
Х. Корреа
90'
Желтая карточка
С. Насри
84'
84'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Муньяин
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
С. Йоветич
78'
Желтая карточка
Г. Меркадо
75'
70'
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
69'
69'
Замена
М. Сусаета
️️️️
Э. Боведа
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Корреа
63'
61'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
С. Йоветич
37'
ГОЛ! 1:0!
В. Иборра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЛП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
14
Самир Насри
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-3-3
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
25
Мариано
25
Меркадо
10
Иборра
5
Краневиттер
14
Насри
9
Йоветич
10
Вьетто
32
Корреа
3-2-2-2-1
1
Ирайсос
4
Саборит
5
Альварес
3
Этчейта
15
Леке
2
Боведа
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
32
Корреа
20
Васкес
20
Васкес
32
Корреа
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
2
Боведа
14
Сусаета
14
Сусаета
2
Боведа
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
10
Муньяин
12
Вильялибре
12
Вильялибре
10
Муньяин
Остались в запасе
Севилья
Атлетик
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Гансо
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Севилья - Атлетик
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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