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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Севилья
Атлетик - Севилья: обзор матча 10 января 2019
Атлетик
10.01.2019, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Севилья
49'
М. Сан Хосе
6'
Нолито
53'
А. Силва
77'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Севилья
77'
ГОЛ! 1:3!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Нолито
61'
Желтая карточка
Ф. Васкес
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Силва
Пас отдал
Нолито
ГОЛ! 1:1!
М. Сан Хосе
Пас отдал
М. Сусаета
49'
37'
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
М. Сан Хосе
36'
6'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Ф. Васкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Симон
12
Сан Хосе
5
Альварес
14
Нуньес
18
Баленсиага
2
Капа
14
Сусаета
8
Итурраспе
14
Кордоба
20
Адурис
11
Гурусета
3-1-2-2-2
12
Сориано
13
Арана
24
Кьер
25
Меркадо
10
Амаду
23
Карришу
16
Меса
20
Васкес
10
Промес
3
Нолито
19
Силва
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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